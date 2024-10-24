فريق الإمارات للدراجات الهوائية يجدد عقد لاعبه بوجاتشار حتى 2030

أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية تجديد عقد لاعبه السلوفيني تادي بوجاتشار حتى 2030.

وقال مطر سهيل اليبهوني رئيس فريق الإمارات للدراجات الهوائية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في نادي أبوظبي للدراجات الهوائية للحديث عن إنجازات الفريق خلال العام الجاري وتتويجه بلقب بطولة العالم مؤخرا، إن التجديد مع بوجاتشار جاء بعد الإنجازات الاستثنائية والأداء المبهر له في السنوات الماضية.

وأوضح أن الاهتمام بتطوير مواهب الدراجين في الإمارات من خلال أكاديمية الفريق أمر مهم للغاية لاكتشاف المزيد من المميزين، لافتا إلى أن هناك 3 دراجين من الإمارات سيتواجدون في الجولة العالمية خلال العام المقبل.

وكان بوجاتشار قد انضم إلى فريق الإمارات في عام 2019، وحقق مسيرة مهنية مذهلة، إذ وصل إلى 88 انتصارا في التصنيفات العامة وسباقات المراحل والسباقات اليوم الواحد الكلاسيكية.

وخلال الموسم الحالي، نال بوجاتشار لقب أفضل دراج في طواف العالم للاتحاد الدولي للدراجات للموسم الرابع على التوالي، وحقق لقب طوافي فرنسا، وجيرو دي إيطاليا، بالإضافة إلى انتصارات بارزة في سباقات اليوم الواحد مثل ستراد بيانكي ولييج-باستون-لييج ولومبارديا وغيرها الكثير.

ولم يحقق أي دراج ثلاثية بوجاتشار، من خلال جيرو دي إيطاليا، وطواف فرنسا، وبطولة العالم، منذ أن حققها ستيفن روش في عام 1987، كما سجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في موسم واحد في عالم الدراجات الاحترافية بتحقيق 25 انتصارًا خلال 58 يومًا من السباقات.

وقال بوجاتشار: «فخور بتمديد عقدي مع فريق الإمارات، لقد كان هذا الفريق بيتي خلال السنوات الخمس الماضية، ولا أستطيع تصور نفسي في مكان آخر، لقد شهدتُ أفضل لحظات مسيرتي مع فريق الإمارات، بفضل دعم كل الأعضاء الذين يتيحون لي الفرصة للتنافس بأعلى مستوى».