تبديلات كوزمين تقود الشارقة لاقتناص سباهان

حافظ الشارقة على حظوظه في بلوغ المرحلة الثانية من دوري أبطال آسيا2، بعدما تغلب على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني (3-1) في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد خالد بن محمد لحساب المجموعة الثالثة.

ورفع «الملك» رصيده إلى سبع نقاط، متصدراً فرق المجموعة بالتساوي مع الوحدات الأردني، الذي فاز بدوره على استقلال دوشنبيه الطاجيكي بهدف دون رد، لكن الشارقة في المركز الأول بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد سباهان عند ثلاث نقاط، وبقي فريق استقلال دوشنبيه من دون نقاط.

وتقدم الشارقة أولاً عن طريق عثمان كمارا، من تسديدة قوية وضعها في الشباك، بعد كرة مررها إليه خالد الظنحاني من الجهة اليمني «26»، وفي الشوط الثاني، أدرك الفريق الإيراني التعادل عن طريق مهاجمه مهدي ليموتشي، بعد خطأ واضح للدفاع في المراقبة والتغطية «51».

لكن الشارقة لم يستسلم للتعادل، خصوصاً بعد التعديلات التي أجراها مدرب الشارقة كوزمين أولاريو، إذ نجح البديل لوان بيريرا في ترجيح كفة فريقه بتسجيل الهدف الثاني (70)، ومع الدقيقة الأخيرة سجل البديل الآخر كايو لوكاس الهدف الثالث من ضربة ثابتة من مسافة بعيدة لتمر من بين أقدام الحارس قبل أن تستقر في المرمى «90».