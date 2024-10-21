"دبي الرياضية" تنقل بطولة الأندية الخليجية على الهواء مباشرة

أعلنت قناة "دبي الرياضية" التابعة لـ "دبي للإعلام" عن انتهاء الاستعدادات الخاصة بمواكبة بطولة الأندية الخليجية لكرة القدم، التي تعود إلى الواجهة بعد توقف دام نحو 9 سنوات، ما يعكس أهميتها وتاريخها ومساهمتها في إثراء الحراك الرياضي المحلي والخليجي، حيث تأتي هذه التغطية في إطار حرص "دبي للإعلام" على متابعة كافة الفعاليات والأحداث الرياضية التي تشهدها الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتزامها بتقديم تغطية إعلامية متكاملة للعديد من المباريات والبطولات الرياضية العالمية الأخرى.

وستقام البطولة التي تنطلق غداً الثلاثاء وفقاً لنظام المجموعات، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة فرق. سيتأهل فريقان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، فيما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى. ويعكس هذا النظام منافسة قوية بين الأندية الخليجية للوصول إلى المباراة النهائية، المقرر إقامتها في 25 أبريل 2025، فيما ستشهد المنافسات مشاركة أندية النصر الإماراتي، والعربي القطري، والرفاع البحريني، والقادسية الكويتي، والاتفاق السعودي، وأهلي صنعاء اليمني، وظفار العماني، ودهوك العراقي.

عبدالرحمن أمين: البطولة تمثل عرساً كروياً خليجياً

وقال مدير إدارة القنوات الرياضية في "دبي للإعلام" عبدالرحمن أمين إن "البطولة تمثل عرساً كروياً خليجياً ينتظره أبناء المنطقة، وتعكس ما تمتاز به الكرة الخليجية من تطور لافت"، مضيفاً: "تتمتع البطولة بمكانة مهمة في وجدان عشاق كرة القدم، وعموم أبناء منطقة الخليج العربي، ما منحها القدرة على العودة إلى الواجهة مجدداً رغم توقفها لنحو 9 سنوات، حيث ساهمت على مدار تاريخها في إنشاء وتأهيل المنشآت الرياضية والبنى التحتية القوية لكرة القدم الخليجية، ما شجع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم على إقامة بطولاتهما في منطقة الخليج، كما أسست البطولة ثقافة رياضية مميزة في منطقتنا، ورفعت مستوى الوعي بمختلف الجوانب التنظيمية والإعلامية وغيرها، وأوجدت كوادر خليجية مؤهلة على مستوى عال من الكفاءة"، وأكد أن اهتمام "دبي للإعلام" بنقل وقائع هذه البطولة نابع من أهميتها ومكانتها لدى الجمهور". وأضاف: "تحرص (دبي للإعلام) على تسخير إمكانياتها اللوجستية والفنية وتقديم تغطية شاملة للمنافسات عبر قنواتها الرياضية، بحيث تعكس من خلالها ما تتمتع به البطولة من تأثير على الساحة، إلى جانب توفير تجربة مشاهدة رائدة للجمهور المحلي والإقليمي والعالمي".

حبيب: البطولة قدمت الكثير من نجوم كرة القدم

من جهته، شدد مدير قناة دبي الرياضية حسن حبيب على اهتمام "دبي للإعلام" وعبر مواكبتها للبطولة إلى تقديم تغطيات شاملة ومتنوعة لكافة تفاصيل منافسات كأس "الأندية الخليجية لكرة القدم".

وقال حبيب: "لا تزال البطولة تحظى بحضور لافت على الساحة رغم توقفها لسنوات، وذلك لمساهمتها في تقديم الكثير من نجوم كرة القدم، وتأهيل المنتخبات الخليجية وتمكينها من المشاركة في العديد من البطولات العالمية والإقليمية، إلى جانب دورها في تعزيز تبادل الخبرات في جميع المجالات الرياضية"، مشيراً إلى أن "قناة دبي الرياضية أعدت أجندة متكاملة تشمل مجموعة من البرامج والتغطيات لمتابعة الحدث الرياضي الهام، وسيتم من خلالها تقديم تحليلات متنوعة لمجريات البطولة، إلى جانب استضافة نخبة من المحللين والرياضيين والخبراء في القطاع الرياضي، للحديث عن البطولة وأهميتها ومكانتها وتأثيرها على الساحة".

وفي إطار استعداداتها، ستواكب "دبي الرياضية" الحدث الرياضي عبر مجموعة من الاستوديوهات الخاصة التي ستقام في أرض الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة، وذلك بهدف نقل أجواء البطولة ومتابعة منافساتها، ورصد أبرز ردود الأفعال وتصريحات المدربين واللاعبين بعد انتهاء المباريات، ويتولى نقلها على الهواء مباشرة شبكة من مراسلي "دبي الرياضية" الذين يتواجدون في الملاعب لرصد أحداث المباريات ونقلها إلى متابعي ومشاهدي قنوات "دبي للإعلام"، كما ستعرض القناة سلسلة من البرامج الخاصة بالبطولة، التي تستضيف مجموعة من المحللين والخبراء والطواقم الإدارية والفنية للفرق المشاركة، بهدف تسليط الضوء على مستويات أداء اللاعبين ونقاط قوتهم وضعفهم في المباريات، إلى جانب بث مجموعة من الرسائل الإخبارية والتقارير الميدانية التي تستعرض استعدادات الأندية لمنافسات البطولة، وتغطي معسكراتها التدريبية وأساليب التغذية التي تتبعها وعمليات استشفاء اللاعبين، وغيرها.

الجوائز المالية

يذكر أن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم كان قد كشف عن ارتفاع مجموع الجوائز المالية الخاصة ببطولة "الأندية الخليجية لكرة القدم"، حيث تم تخصيص حوافز وجوائز للفرق المشاركة، وسيحصل صاحب المركز الأول (البطل) على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما بلغت جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار. كما تم رصد جوائز فردية للاعبين المشاركين، وسيحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزة قدرها 50 ألف دولار، وجائزة أفضل حارس مرمى 50 ألف دولار، بالإضافة إلى هداف البطولة الذي سيتحصل على جائزة قدرها 50 ألف دولار أيضًا، كما خصص الاتحاد مساهمة مالية للأندية المشاركة، بواقع 300 ألف دولار لكل نادٍ مشارك في البطولة، بالإضافة إلى مكافأة التأهل للدور نصف النهائي بمنح كل نادٍ مشارك مبلغا ماليا قدره 100 ألف دولار، وسيمنح كل نادٍ مشارك مبلغًا ماليا قدره ثلاثون ألف دولار عن كل مباراة يلعبها خارج أرضه، بالإضافة إلى مكافأة الفوز في المباراة والتي تبلغ قيمتها ثلاثون ألف دولار عن كل مباراة يحقق فيها الفوز.