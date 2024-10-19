قرعة ربع نهائي الكأس.. الجزيرة يصطدم بالعين و"حامل اللقب" يواجه كلباء

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم التي سحبت اليوم، فريق الجزيرة في مواجهة صعبة مع العين، فيما يتقابل الوصل «حامل اللقب» مع كلباء، وشباب الأهلي مع عجمان، والشارقة مع بني ياس.

وقال أمين عام اتحاد كرة القدم محمد بن هزام في تصريحات صحافية: «إن المرحلة المقبلة من كأس رئيس الدولة ستقام بنظام خروج المغلوب وعلى ملاعب محايدة، إذ سيتم تحديد أماكنها ومواعيد المباريات في الأسبوع المقبل من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد».

وأضاف بن هزام على هامش القرعة أن «اتحاد الكرة حرص على إجراء القرعة بشكل مباشر عقب انتهاء مرحلة دور الـ16 من الكأس ليتعرف كل فريق على الطرف المنافس له في المرحلة الثانية من البطولة، وسعيا لمواصلة الإثارة والتشويق أسوة بما هو متبع في البطولات العالمية والتي تحرص على إجراء قرعة الأدوار التالية بشكل مباشر عقب انتهاء كل مرحلة».

وأضاف: «حقق دور الـ16 نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً من خلال الحضور الجماهيري الكبير الذي حرص على الوجود في المدرجات، وهذا ما أعطى البطولة إثارة كبيرة إلى جانب الاثارة الفنية التي كانت حاضرة في كافة المباريات دون استثناء».

نتائج القرعة

الوصل - كلباء

شباب الأهلي - عجمان

العين - الجزيرة

بني ياس - الشارقة