منتخب الناشئين يدشن التصفيات الآسيوية بلقاء ماليزيا

يسافر المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، إلى لاوس يوم الأحد المقبل، للمشاركة في التصفيات الآسيوية، حيثُ يلعب في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبي لاوس وماليزيا، بعد انسحاب منتخب لبنان.

ويستهلّ المنتخب مشواره في التصفيات، بمواجهة نظيره الماليزي يوم الأربعاء المقبل، وبعدها يلتقي منتخب لاوس يوم 25 الجاري، وتُقام المباراتان على استاد لاوس الوطني. ويواصل المنتخب تدريباته حالياً في معسكر تايلاند، بعد أن خاض أول من أمس مباراة ودية أمام نظيره التايلاندي، على ملعب نادي ويندميل، فاز فيها أصحاب الأرض بنتيجة 4-2، وسجل هدفي منتخبنا سهيل النوبي وهود المنهالي.