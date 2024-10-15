العين يطرح تذاكر مباراة الهلال.. ولابا يتعافى من الإصابة

ازدادت درجة إثارة مواجهة «الزعيمين» بين العين وضيفه الهلال السعودي، المقررة يوم الإثنين المقبل على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بصورة أكبر، وذلك مع إعلان النادي موعد طرح تذاكر الدخول، مع تخصيص 5% فقط من السعة الاستيعابية للملعب لجماهير الفريق الضيف، في وقت طغى فيه الاهتمام الكبير باللقاء الآسيوي على المباراة التي سيخوضها الفريق «العيناوي» بعد غدٍ أمام حتا في كأس رئيس الدولة.

ويعود السبب وراء الاهتمام الكبير بالمباراة من جانب جماهير الطرفين إلى الرغبة المشتركة للفريقين في الفوز إلى جانب دوافع مختلفة لكل منهما، إذ يسعى «البنفسجي» إلى تكرار فوزه على «الأزرق» بعد أن كان قد أقصاه من نصف نهائي المسابقة في النسخة الماضية، وحقق اللقب بالفوز بعدها، بينما يأمل الجانب السعودي في رد دين تلك الهزيمة.

وذكر نادي العين في بيان عبر حسابه في تطبيق «X» بأن التذاكر ستطرح اليوم الثلاثاء، وأنه سيتم تخصيص 5% من سعة الملعب لجماهير نادي الهلال السعودي الشقيق، وفقاً للنسبة التي تحددها لوائح المسابقة، ورحب النادي بجماهير الفريق الضيف في وطنه الثاني.

ويحتل «الزعيم» المركز الـ10 في جدول ترتيب أندية غرب القارة برصيد نقطة واحدة فقط من تعادله أمام السد القطري (1-1)، وخسارته (2-4) في مواجهة الغرافة القطري، بينما يتصدر منافسه الهلال الجدول بـ6 نقاط، بعد اكتساحه لفريق الشرطة العراقي (5-صفر)، وفوزه على الريان القطري (3-1).

على جانب آخر، استعاد فريق العين جهود مهاجمه التوغولي لابا كودجو الذي غاب في الفترة الماضية بداعي الإصابة، وقد أصبح حالياً جاهزاً لقيادة التشكيلة الهجومية للمدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو في مواجهة حتا، وهي المباراة التي ستكون بمثابة بروفة قبل لقاء القمة أمام الهلال السعودي، وقد نشر النادي عبر حسابه في «X» صوراً من مشاركة اللاعب مرفقة بعبارة «هداف الزعيم على أتم الاستعداد». وإلى جانب لابا كودجو، فقد استعاد الفريق الثلاثي محمد عباس ويحيى نادر الذي حصل على راحة من مرافقة المنتخب الوطني لمواجهة أوزبكستان، في حين أكمل المدافع خالد الهاشمي برنامجه التأهيلي وغادر مع «الأبيض» لخوض لقاء أوزبكستان اليوم.