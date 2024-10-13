المهرة «طلّة» تبهر فرنسا بكأس الوثبة

أحرزت المهرة «طلّة» لياس لإدارة سباقات الخيل، لقب كأس الوثبة «ستاليونز» «بري نيدجاري» للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم في فرنسا.

وانطلق السباق أول من أمس، على مضمار تولوز الفرنسي لمسافة 2100 متر للخيول في عمر أربع سنوات فما فوق، برعاية النسخة الـ16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتفوقت «طلّة» بإشراف دو جوليمين، وقيادة كليمنت ميريل، محققة 2:21:00 دقيقة، بفارق 3.5 أطوال عن المهر «الجارف» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وبقيادة مايكل فورست، وجاءت ثالثة المهرة «كنزا دو كارير» لأشرف أبو كراز، بقيادة فالنتين سيجوي، وإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد.