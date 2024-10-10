بث مباشر.. مباراة الإمارات وكوريا الشمالية

تنطلق في الساعة 8:00 من مساء اليوم مباراة منتخب الإمارات مع نظيره الكوري الشمالي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ويرفع «الأبيض» شعار الفوز ولا بديل عنه لتعويض الخسارة الماضية أمام إيران بهدف دون رد، وهي الخسارة التي جمّدت رصيد المنتخب عند ثلاث نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن كل من منتخبي أوزبكستان وإيران، اللذين حققا العلامة الكاملة في أول مباراتين لهما بالتصفيات.

ستكون مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره الكوري الشمالي هي الأولى منذ 13 عاماً على المستوى الرسمي، عندما التقيا في تصفيات كأس آسيا 2011، وانتهى اللقاء بينهما بالتعادل السلبي.



التشكيلة الرسمية لمنتخب الإمارات

انطلاق المباراة

- الحكم الأردني أدهم مخادمة يعلن صافرة البداية.

- المنتحب دخل المجريات بسرعة.. الأفضل انتشاراً ويبدأ مهاجماً من البداية.

- فرصة خطيرة لمنتخب كوريا الشمالية من تسديدة قوية تحولت لركنية د (15).

- تسديدة صاروخية من خارج المنطقة للاعب حارب عبدالله علت العارضة د (17).

- عرضية عبدالله حمد من الجهة اليمنى مرت عالية بعيداً عن رأس بورنو أوليفيرا (20).

- الهجمات المرتدة الكورية تزعج دفاعات المنتخب.

- كرة ثابتة وصلت رأس برونو أليفيرا.. غمزها فوق العارضة (24).

- هجمات منتخب الإمارات تتركز من الجهة اليمنى عبر حارب عبدلله.

- ركنية خطيرة لكوريا الشمالية غمزها المهاجم رأسية بجانب القائم الأيسر لخالد عيسى (41).

- سيطرة إماراتية بنسبة 58% مقابل 42% لكن الضيوف هجمات الضيوف أخطر.