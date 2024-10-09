«المحترفين» و«MBME» تطلقان منصة رقمية مبتكرة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية ومجموعة (MBME) الشركة الوطنية الرائدة في مجال العمل التكنولوجي والتحول الرقمي، الشريك الرسمي لمسابقات الرابطة منذ موسم 2023-2024، توقيع اتفاقية شراكة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر إنشاء منصة رقمية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستغير طريقة تفاعل الجماهير وأصحاب المصلحة والأندية مع رياضة كرة القدم.

ووفقاً لبيان صحافي للرابطة «تتميّز هذه المنصة الرقمية بوجود نظام شامل يقدم تجارب مخصصة للمشجعين، ويوفر لهم فرص تفاعل حصرية تعزز الارتباط بالأندية المحترفة. وكذلك (برو وير) الذي يتضمن أكاديمية كرة قدم رقمية ومكتبة شاملة، توفر للمشجعين واللاعبين الطموحين مواد تعليمية ومواد تدريبية وفهماً أعمق لرياضة كرة القدم. وكذلك نظام (برو فلو) وهو نظام إدارة وتحليلات متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعمل على تبسيط العمليات، وتحسين اتخاذ القرارات عبر أندية رابطة المحترفين، إضافة إلى نظام حلول الدفع المتطورة، وهو نظام دفع سلس وفي الوقت الحقيقي (مدمج) ضمن المنصة، يفوق النماذج التقليدية، لتوفير أقصى درجات الراحة».

كما ستتضمن المنصة متاجر إلكترونية متكاملة، تتيح للمشجعين الوصول إلى المنتجات الرسمية والتذاكر والمنتجات الحصرية، مع دعم الأندية المحترفة في بناء علاقات أقوى مع جماهيرها، وتوليد مصادر دخل جديدة.

وتأتي هذه الشراكة بين رابطة المحترفين الإماراتية و«MBME»، بهدف تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تماشياً مع استراتيجية الرابطة 2020-2030 في مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي في القطاع الرياضي، وكرة القدم على وجه التحديد.