اتحاد الكرة بمستوى «المحترفين» في تطوير المدربين

كشف اتحاد كرة القدم أنه انتقل من المستوى (A) إلى (المحترفين) في مجال التعليم وتطوير المدربين، بعدما كان قد نال سابقاً استقلالية التعليم من الاتحاد القاري، ما أتاح له التنظيم الذاتي لدورات تدريب مدربي كرة القدم، لنيل شهادتي دبلوم (‏A - B).

وقال الاتحاد في بيان صحافي، أمس: «كما نال استقلالية التعليم لدورتي دبلوم مدربي حراس المرمى للمستويين التأسيسي والمتقدم في نوفمبر 2022، وذلك وفقاً لمتطلبات ومعايير الاتحاد الآسيوي، وبمناهج تعليمية تتناسب مع الأمور والمتطلبات التدريبية في الدولة».

وأعلن الاتحاد أيضاً أنه نال عضوية الفئة الذهبية في ميثاق الواعدين في الاتحاد الآسيوي.