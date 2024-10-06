الشارقة يتجاوز الحصن في «كأس الإمارات» لكرة اليد

دشّن فريق الشارقة حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة كأس الإمارات لكرة اليد، بالفوز على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 32-24، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

واستكملت الجولة مساء أمس بلقاءي مليحة وضيفه الوصل، وحلول الوحدة ضيفاً على النصر، على أن يغيب شباب الأهلي عن أولى الجولات، لاقتصار المنافسة الموسم الحالي على سبعة أندية، وسيخوض مواجهاته من الجولة الثانية.

ونجح الشارقة في فرض أفضليته طوال مراحل المباراة، بإنهاء لاعبيه الشوط الأول متقدمين بفارق 11 هدفاً وبنتيجة 22-11، وحافظوا خلال الشوط الثاني على فارق مريح، وضمان الفوز بنتيجة 32-24.

وتعد «كأس الإمارات» أولى مسابقات الموسم الجديد لمرحلة الرجال، التي تضم أيضاً محلياً «كأس الاتحاد» والدوري العام، و«كأس السوبر الإماراتي» الذي تتحدد خلاله هوية الفريق المتأهل لاستحقاقي «كأس السوبر الإماراتي - السعودي» و«كأس السوبر الإماراتي - البحريني».

وتقام مسابقة «كأس الإمارات» بمشاركة جميع فئات اللاعبين (مواطنين، حملة الجواز، أبناء المواطنات، المقيمين، مواليد الدولة والمحترفين الأجانب)، ويقضي نظامها بأن تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تتحدد إثره هوية البطل.