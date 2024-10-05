4 ميداليات للإمارات في «مونديال الفجيرة لبناء الأجسام»

أحرز لاعبو الإمارات أربع ميداليات في فئة الهواة، ضمن منافسات بطولة العالم للهواة والمحترفين لبناء الأجسام (مستر آند مس وورلد)، المقامة حالياً في مجمع زايد الرياضي، وتنظمها دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام. وحصد لقب بطل الأبطال في بناء الأجسام، السوري إياد الزعيم.

وجاءت ميداليات الإمارات عن طريق كلّ من: خالد خليفة (ذهبية الفيزيك)، وأحمد التميمي (فضية الفيزك)، وعبدالرحمن الخاطري (فضية كلاسيك فيزيك)، وخالد عبيد (برونزية الفيزك).

وتنطلق اليوم منافسات المحترفين بمشاركة عالمية مميزة، ويمثل الإمارات ثلاثة محترفين هم: مشاري أحمد محمد ومحمد فرحان الباروت وجمعة صالح جمعة.