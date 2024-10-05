ليما: الوصل سيفتح صفحة جديدة أمام خورفكان

أكد لاعب الوصل فابيو ليما أن فريقه سيفتح صفحة جديدة في الموسم الحالي، عندما يلتقي خورفكان اليوم في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد الوصل في زعبيل، لافتاً إلى أن «الإمبراطور» أغلق ملف مباراتي العين والأهلي السعودي.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»، إن الوصل يجب أن يعيد ترتيب أوراقه، مبيناً أنه «لاشك في أن الخسارة في مباراتين متتاليتين أمر صعب بالنسبة للاعبين والجمهور، خصوصاً بعد النتائج الرائعة التي حققها الفريق في الموسم الماضي، بحصوله على الثنائية (الدوري وكأس رئيس الدولة)، لذلك فما يحدث حالياً يحتاج إلى التركيز على كيفية النهوض مجدداً».

وأضاف: «لم نلعب بشكل جيد أمام العين رغم أننا نجحنا في العودة بالنتيجة، لكن ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا الخسارة الأولى في الدوري. أما في مباراة الأهلي السعودي فقد كنا نلعب أمام فريق جيد جداً، ورغم ذلك كانت لدينا طموحات كبيرة، لكن الهدف المبكر الذي أحرزه المنافس أسهم في أن تصبح المباراة أكثر صعوبة».

وتابع: «بعد الهدف كان يجب أن نهاجم بشكل أفضل، ونكون أكثر تركيزاً في الكرات الثابتة، حيث إننا كنا نعلم أن المباراة صعبة، وبشكل عام المباريات في دوري أبطال آسيا لديها طابع خاص».

وأردف: «لم نكن نرغب في الخسارة، خصوصاً أن المباراة على ملعبنا وأمام جمهورنا، لكن البطولة في بدايتها، وكل فريق خاض مباراتين، ولدينا ست مباريات أخرى، وتركيزنا الأساسي هو على التأهل إلى دور الـ16».

وشدد فابيو ليما على أهمية غلق ملف الخسارة أمام العين والأهلي السعودي، وقال: «نحن الآن سنخوض مباراة أخرى مهمة أمام خورفكان، ويجب أن نغلق ملف مباراتي العين والأهلي، لأن الخسارة واردة في كرة القدم، لكن الأهم هو كيفية العودة إلى الانتصارات، وأن يستعيد الفريق عافيته وتركيزه من جديد».

وأشار لاعب المنتخب الوطني إلى أن الوصل يعلم تماماً أن الموسم الحالي سيكون أكثر صعوبة من الموسم الماضي، وقال: «ندخل الموسم الجديد ونحن أبطال الثنائية، وجميع المباريات سيكون لها طابع خاص من جانب المنافسين الذين ستكون لديهم الرغبة في الفوز على البطل، لكن في الوقت نفسه، يجب أن نتعامل مع المباريات بالطريقة نفسها التي لعبنا بها في الموسم الماضي، وأن يكون تركيزنا على كل مباراة بشكل منفصل، خصوصاً أننا سنخوض عدداً كبيراً من المباريات في الموسم الحالي، بخوض دوري أبطال آسيا، وكأس السوبر، إلى جانب مسابقات الدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

واختتم تصريحاته بقوله: «حتى الآن لم نخسر شيئاً ونحن في بداية الموسم، ولدينا فرصة التعويض وتصحيح مسار الفريق، لكن من خلال بذل الجهد المضاعف والتركيز في جميع المباريات المقبلة».