الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة المرشحين للفوز بالجوائز السنوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، قائمة المرشحين للفوز بالجوائز السنوية 2023.

وسيتم تتويج أفضل نجوم آسيا يوم 29 أكتوبر الجاري، في قصر السلام الكبير بجامعة كيونج هي في كوريا.

ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا كل من الأردني يزن النعيمات، وسيول يونغ من جمهورية كوريا، والقطري أكرم عفيف، بينما تتنافس الأسترالية كورتني فاين واليابانية كيكو سيكي، وكيم هي ري من جمهورية كوريا، على جائزة أفضل لاعبة.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة، كل من الإيراني مهدي تارمي، والأردني موسى التعمري، والكوري سون هيونغ مين.

وعلى جائزة أفضل مدرب، يتنافس كل من جراهام آرنولد مدرب أستراليا، وجو أويوا مدرب اليابان تحت 23 عاماً، وهوانج سون هونج مدرب منتخب جمهورية كوريا تحت 23 عاماً.

وتتنافس على جائزة أفضل مدربة للسيدات: ليا بلايني مدربة منتخب أستراليا للشابات تحت 20 عاماً، وتومومي مياموتو مدربة منتخب اليابان للسيدات، وبارك يون جونج مدربة منتخب جمهورية كوريا تحت 20 عاماً.

ويتنافس على جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة البلاتينية): كل من اتحادات إيران، واليابان، وجمهورية كوريا، و(الفئة الماسية) كل من الاتحاد الصيني، والتايلاندي، والفيتنامي، و(الفئة الذهبية) كل من الصين تايبيه، وهونغ كونغ، ونيبال، و(الفئة الياقوتية) كل من اتحادات بوتان، وجوام، ولاوس، وأفضل اتحاد إقليمي في آسيا، كل من اتحاد وسط آسيا، وشرق آسيا، وجنوب آسيا.

وعلى صعيد الجائزة الخاصة بالحكام يتنافس فيها كل من إبراهيم الرئيسي (الإمارات)، ويويتشي هاتانو (اليابان)، وتركي الصالحي (عمان).