الوصل يخسر أمام أهلي جدة.. ورياض محرز "يصنع ويسجل"

خسر الوصل أمام ضيفه أهلي جدة السعودي بهدفين دون رد، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا "النخبة" لكرة القدم، في مباراة تألق فيها المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز بتسجيله هدفاً وصناعته لآخر.

وحضر محرز مبكرا، حينما تمكن من وضع الفريق في المقدمة بتسجيل الهدف الأول بعد كرة طويلة ضربت دفاع الوصل، تابعها بمهارة ووضعها على يسار الحارس خالد السناني"3".

وتمكن النجم الجزائري من صناعة الهدف الثاني بعد كرة وزعها من ضربة ركنية، ارتقي إليها روجيز إيبانيز، دون أدنى مضايقه من الدفاع ليُسكنها الشباك "38".

وفي التفاصيل، لم تكن بداية المباراة تُشير إلى أن الوصل في طريقة لاستقبال الخسارة بعد أن بكر بتهديد مرمى الضيوف من تسديدة خيمينز، والتي استقرت بجوار القائم "2".



وتحولت زمام الأمور لمصلحة الوصل بعد هدف رياض محرز، وتحصل على العديد من الضربات الركنية، ومن احداها وزع فابيو ليما كرة في اتجاه المرمى، ليُبعدها توني قبل أن تتجاوز الخط، وارتدت إلى هاريس سيفيروفيتش، سددها بعيدا عن القائمين والعارضة "19".

ولم يُبال هاريس سيفيروفيتش، بالشكل المطلوب لعودة فريقه إلى المباراة، حينما تلقى كرة عرضية نموذجيه من علي صالح، لم يُحسن استغلالها لتمر بردا وسلاما على حارس الأهلي "45+4".

وازداد الضغط على مدرب الوصل ميلوش ميلوييفيتش ولاعبيه في الشوط الثاني، ما جعل الأمور تذهب لمصلحة الفريق السعودي، لكن من دون أن يصل لمرمى خالد السناني.

وظهرت الخطورة الأولى للإمبراطور في هذا الشوط مع الدقيقة 56، من كرة عرضية وزعها خيمنيز، على رأس هاريس سيفيروفيتش، وهو قريب من المرمى، لكنه وضعها في المكان المتواجد فيه الحارس.

وظهر الحكم الكوري الجنوبي هي غون كيم، أقل من مستوى اللقاء، في العديد من القرارات وكان أبرزها عدم احتساب ضربة جزاء لمصلحة الوصل، بعد كرة أبعدها المدافع إيبانيز، لتلمس يد زميله ديميرال، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وجاءت أخطر فرص الوصل في الشوط الثاني عبر تسديدة أطلقها خيمينيز "أنشط لاعبي الامبراطور"، من على مشارف الصندوق، لكن القائم تزحزح من مكانه ليحرم الفريق الاماراتي من التسجيل "70"، وتبعه البديل آداما ديالو بضياع فرصة أخرى من انفراد بالمرمى ووضع الكرة خارج المرمى "82".