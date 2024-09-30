منتخب الرجبي بطل آسيا للشباب

حافظ منتخب الإمارات للشباب على لقب بطولة آسيا لسباعيات الرجبي (تحت 18 سنة) التي استضافتها مدينة جوهر بهرو الماليزية، للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت أمس، على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 43 -صفر.

وحقق منتخب الإمارات رقماً قياسياً بحسمه لقب البطولة دون استقبال أي نقاط «تراي»، في أي مباراة خاضها في البطولة.

وعقب ختام المنافسات، توج رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، قيس الظالعي، المنتخب الوطني بكأس البطولة والميداليات الذهبية، في حين حصل منتخب هونغ كونغ على ميداليات الميداليات الفضية، وحل منتخب سريلانكا في المركز الثالث، ونال الميداليات البرونزية.

وعلى صعيد منافسات الشابات، حسم منتخب هونغ كونغ اللقب لصالحه، بعد الفوز على نظيره التايلاندي في المباراة النهائية 31-5، فيما فاز منتخب ماليزيا بالميدالية البرونزية، بعد تغلبه على منتخب الهند 12-صفر، فيما جاء المنتخب الوطني للشابات بالمركز الخامس في الترتيب العام.