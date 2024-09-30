«التبر 55» بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية

فاز القارب «التبر 55» لمالكه راشد محمد راشد بن غدير الكتبي، وبقيادة النوخذة محمد المهيري بلقب «سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً»، الجولة الأولى من بطولة دبي للموسم الجديد.

شارك في السباق، الذي نظمه «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية»، أول من أمس، 70 قارباً على متنها 1000 بحار، أبحرت لمسافة 14 ميلاً بحرياً حتى خط النهاية قبالة (عين دبي).

واستطاع القارب «التبر 55» حسم صدارة السباق في زمن قدره ساعة واحدة وسبع دقائق، متقدماً على القارب «زلزال 217» لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان المرزوقي، الذي حلَّ ثانياً، والقارب (الطف 70) لمالكه محمد بن راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف الحمادي، صاحب المركز الثالث.

وفي باقي المراكز، حصل (غازي 103) لمالكه النوخذة أحمد الرميثي على المركز الرابع، فيما حلَّ (المكحولي 40) لمالكه النوخذة محمد السويدي خامساً، وحلَّ (الشقي 96) بقيادة النوخذة خلف المري سادساً، ثم (العديد 30) بقيادة النوخذة راشد الرميثي سابعاً، و(حشيم 153) بقيادة النوخذة حسن المرزوقي ثامناً، و(الأريام 265) لمالكه النوخذة أحمد سالم الحمادي تاسعاً، وحلَّ (أطلس 12) لمالكه النوخذة أحمد السويدي في المركز العاشر.

وعقب نهاية السباق، قام مشرف السباق مدير إدارة الشؤون الرياضية في «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية»، محمد سيف المري، والعقيد علي عبدالله النقبي من مركز شرطة الموانئ، بتتويج أبطال السباق نواخذة القوارب التبر 55 (الأول)، وزلزال 217 (الثاني)، والطف 70 (الثالث).