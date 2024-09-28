من الملاعب

تحليل

اختار عدد من المدربين المواطنين خوض تجربة التحليل الفني للمباريات في القنوات التلفزيونية الرياضية بعد انطلاق الموسم الكروي، تزامناً مع عدم تعاقدهم مع الأندية للعمل التدريبي.

أداء

يواصل مدرب فريق محترف الإدلاء بتصريحات متشابهة في المؤتمرات التي تسبق المباريات، دون التطرق إلى التشكيلة المتوقعة أو الغيابات للاعبين، أو أي تفاصل تهم الإعلام والجمهور.

ملعب

استفاد نادي حتا من خوض أول ثلاث مباريات في الموسم الحالي على أرضه وأمام جمهوره، بعدما خدمته قرعة البطولة. كما تنتظره مباراتان لاحقتان في ملعبه أيضاً.

خطورة

طلب مدرب لفريق درجة أولى من مساعده متابعة أسلوب مدرب الفريق الذي سيواجهه في الجولة التالية، مبيناً أن خطورة مدرب الفريق المنافس تفوق أداء أبرز اللاعبين في الفريق.

نتائج

استغرب رياضيون يلعبون في نادٍ لأحد الألعاب الفردية من عدم نشر اتحاد اللعبة نتائج البطولات التي ينظمها إعلامياً، معتمداً على الأندية المشاركة التي تركّز على نتائجها دون التطرق إلى بقية اللاعبين في الأندية الأخرى.

كاميلي

تتناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده عودة محتملة للمدرب البرازيلي باولو كاميلي، للتدريب في الملاعب الإماراتية، وأنه أصبح قريباً من فريق «الصقور» في محطة جديدة للبرازيلي، الذي درّب فرقاً عدة في دوريي الأولى والمحترفين سابقاً.

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