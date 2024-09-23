«حشيم 81» بطل سباق دبي للقوارب الشراعية 22 قدماً

ظفر القارب «حشيم 81» التابع لشركة الفتان لصناعة السفن، وبقيادة النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي بلقب فئة الشباب تحت 21 سنة، وسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي 2024-2025، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في افتتاح روزنامة سباقات الموسم الجديد.

وتفوق طاقم «حشيم 81» على بقية القوارب المشاركة في السباق الافتتاحي للموسم، والتي تجاوز عددها 50 قارباً اصطفت جميعها قبالة جزر العالم أحد أجمل معالم الواجهة البحرية في شواطئ دبي، وأبحرت بعد رفع العلم الأخضر لمسافة خمسة أميال بحرية نحو خط النهاية بالقرب من شواطئ جميرا.

ووصل «حشيم 81» أولاً إلى خط النهاية تلاه في المركز الثاني القارب «العديد 30» لمالكه محمد راشد محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة محمد خالد الرميثي، ثم القارب «الصعب 33» لمالكه عبدالله سلطان المرزوقي، وبقيادة النوخذة خليفة محمد المرزوقي بالمركز الثالث، وجاء القارب «زلزال 125» التابع لشركة الفتان لصناعة الفن، وبقيادة النوخذة عبدالله مروان المرزوقي بالمركز الرابع.

وحقق القارب «سراب 67» لمالكه محمد سلطان المرزوقي، وبقيادة ابنه النوخذة سلطان المركز الأول في فئة الناشئين تحت 16 سنة، بعدما أنهى السباق في المركز التاسع للترتيب العام ليفوز بصدارة هذه الفئة التي جمعته مع 19 قارباً تنافست في السباق.