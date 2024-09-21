منتخب الشباب يتخطى لبنان في افتتاح تصفيات آسيا

حقق منتخب الشباب لكرة القدم فوز ثميناً على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد عبد الله الخليفة في الكويت ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20عاما المقامة حاليا في الكويت، علما أن منتخب الشباب يلعب إلى جانب منتخبات الكويت ولبنان وكوريا الجنوبية وجزر ماريانا الشمالية.



وحصد منتخب الشباب بهذا الفوز أول ثلاث نقاط في هذه التصفيات.

سجل أهداف منتخب الإمارات كل من عيد الحمادي «45» وانطوني خياط «46» وغيث بدر «51»، فيما سجل هدفي المنتخب اللبناني كل من جو خواجة «92» ومحمد قصاص «93»



وقدم الأبيض الشاب الذي أكمل المباراة ناقصا بعد طرد لاعبه سولومون سوسو في الشوط الأول، مباراة كبيرة وأنهى متقدما بهدف نظيف سجله اللاعب عيد الحمادي قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني الذي شهد أيضا تسجيل منتخب لبنان هدفين في الوقت القاتل للمباراة.

وسجل أهداف منتخب الإمارات كل من عيد الحمادي«45” وانطوني خياط» 46«وغيث بدر» 51«فيما سجل هدفي المنتخب اللبناني كل من جو خواجة» 92«ومحمد قصاص» 93"