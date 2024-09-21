من الملاعب

إعارة

ينتظر لاعب محلي في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، موافقة ناديه للانتقال إلى نادٍ آخر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بناء على طلبه، بعدما ظل يجلس على دكة البدلاء منذ بداية الموسم الحالي.

ثقة

دعا لاعب نادٍ في دوري الدرجة الأولى زملاءه إلى تجنّب الثقة المفرطة، لأن الحظ حالف فريقه بالفوز في الجولة الافتتاحية، بعد إهدار مهاجمي المنافس أكثر من ثماني فرص محققة.

إداري

نجح إداري عائد للعمل في أحد أندية المحترفين في استثمار علاقاته مع الأندية، والتعاقد مع لاعبين جدد يمكنهم أن يشكلوا إضافة قوية للفريق.

حارس

يطمح نادٍ محترف إلى التعاقد مع حارس جاهز بشكل كامل، لخوض المباريات بعد تعرّض بعض حراس مرماه لإصابات غير متوقعة.

تسجيل

فوجئ جمهور متابع لدوري الدرجة الأولى بتسجيل أحد الأندية 44 لاعباً في كشوف اتحاد الكرة للموسم الحالي، في حالة نادرة، متسائلاً عن مدى قانونية ذلك.

شروط

حاول حارس مواطن من المواهب المميزة خلال وجوده خارج الدولة للسياحة، الانضمام إلى أحد الأندية في أوروبا، لكنه فوجئ بشروط صعبة اشترطها النادي للتعاقد معه، منها تمثيله لأي من المنتخبات الوطنية العمرية.

sports@emaratalyoum.com