الشمسي: هبوط «الصقور» سبب رئيس في رحيل إنييستا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات محمود الشمسي، عن تطلعات مجلس الإدارة للموسم الجديد (دوري الدرجة الأولى) الذي ينطلق اليوم بمشاركة 15 فريقاً، حيث أكد أن طموح الفريق هو العودة إلى «المحترفين» بعدما هبط الموسم الماضي، ما أدى إلى رحيل النجم الإسباني أندريه إنييستا الذي كان يرغب في البقاء مع الفريق، إلا أن هبوطه تسبب في تخفيض الدعم المادي الذي أثر تأكيداً في استمرار اللاعب.

ويبدأ فريق الإمارات مرحلة جديدة بحثاً عن الصعود لدوري المحترفين، في مسلسل مستمر منذ أكثر من 20 عاماً، ما بين الدرجة الأولى و«المحترفين»، حيث يبدأ الصقور مبارياته أمام مصفوت غداً الأحد.

وعن استعدادات النادي للموسم الجديد بشكل عام، وفريق الكرة بشكل خاص، كان لـ«الإمارات اليوم» هذا الحوار مع رئيس مجلس الإدارة محمود الشمسي.

■ ما استعدادات النادي للموسم الجديد؟

■■ تم وضع خطة شاملة لتطوير المرافق والبنية التحتية للنادي، إضافة إلى تطوير الأنظمة المعمول بها لتحسين العمل في كل المجالات، سواء الرياضية أو الاستثمارية، وكذلك تم وضع خطة لزيادة مرافق مختلفة لخدمة كل شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وهو ما يضمن تقديم خدمات جديدة متوافرة باستمرار، إضافة إلى زيادة مصادر الدخل لتحقيق جزء من الاكتفاء المادي للصرف على فرق النادي والاحتياجات الرئيسة.

وفي ما يخص كرة القدم، فهدف الفريق بالتأكيد هو الصعود إلى «المحترفين» من جديد، لكن دائماً ما يمثل الهبوط عقبة في بداية عمل أي مجلس إدارة، لذلك عملنا على هذا الملف بشكل خاص، حيث تم في البداية تكليف سلطان بوشريجة بالإشراف على اللعبة، وهو يترأس أيضاً اللجنة الفنية التي قامت بعمل كبير في وقت قصير، وهو من أبناء النادي وسبق له اللعب فيه، ويتمتع بخبرة جيدة للعمل وقيادة هذه اللجنة المهمة.

■ لكن إلى الآن لم يتم التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع وأيضاً اللاعب المقيم؟

■■ إلى الآن لم نوفق في التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع، خصوصاً أنه تم ترشيح أكثر من لاعب من قِبل اللجنة الفنية، لكن للأسف لم يجتازوا الفحص الطبي، وإن شاء الله سيتم التعاقد مع اللاعب الرابع قريباً. وفي خانة اللاعب المقيم لا يوجد نقص فعلي، حيث تم قيد خمسة لاعبين في قائمة الفريق الأول، وتم قيد آخرين في فريق تحت 21 سنة، ويتم الرجوع دائماً إلى المدير الفني للفريق، ومازال أمامنا الوقت لاختبار واختيار اللاعب الذي يناسب طموحات الفريق.

■ اللاعب الإسباني إنييستا كان يريد البقاء مع فريق الإمارات لكن النادي اعتذر له، ما سبب ذلك؟

■■ الإسباني إنييستا لاعب كبير، وكان لوجوده الأثر الكبير، سواء على مستوى النادي بشكل خاص، وعلى الدوري بشكل عام، وشاهدنا أثر ذلك في وسائل الإعلام الموسم الماضي، سواء في الإمارات أو على المستوى العالمي، لكن وجود الفريق في دوري الهواة كان عائقاً في استمراريته، وبالأخص من الناحية المالية، وهو السبب الرئيس في عدم استمرار اللاعب مع الفريق في دور الهواة.

■ لم نسمع عن صفقات قوية هذا الموسم، واعتمد الفريق على بعض الأسماء المغمورة على عكس بعض الفرق التي تعاقدت مع أسماء قوية.

■■ صفقات اللاعبين الأجانب كانت أسماء جديدة على كرة القدم الإماراتية، حيث لم توجد سابقاً في دورينا، لكنها أسماء معروفة في الدوريات التي لعبوا فيها، ونراهن على هؤلاء اللاعبين لإعادة «الصقور». وبخصوص المقيمين معظمهم ممن لعبوا في الدولة وشاركوا في دوري المحترفين، وكذلك ينطبق الأمر على اللاعبين المواطنين، فهم من العناصر المميزة ونحن على ثقة كبيرة بالمجموعة الموجودة لتحقيق حلم الجمهور في العودة للمحترفين.

■ ما سبب تراجع العمل بشكل ملحوظ على مواقع التواصل وغياب الرعاة بشكل كامل مقارنة بالموسم الماضي؟

■■ بالتأكيد هذا أمر حتمي ويعود إلى وجود النجم الإسباني إنييستا في الموسم السابق، فوجود لاعب عالمي مثل نجم برشلونة وإسبانيا السابق، يحتم عليك أن توجد بشكل كبير في مواقع التواصل، وكذلك الشيء نفسه بخصوص الرعاة، فوجوده يعد عامل جذب للرعاة، وهو أمر بالتأكيد لن يكون في دوري الهواة.

■ ما سبب قصر مدة المعسكر مقارنة بالسنوات الماضية وعدم خوض مباريات قوية؟

■■ السبب الرئيس هو الإمكانات المادية. وفي ما يتعلق بخوض المباريات التجريبية فهذا يرجع حصراً إلى اختيارات الجهاز الفني وطلبه بخوض مباريات معينة تتناسب مع احتياجات المدرب، وفترة الإعداد.

■ لكن الجماهير متخوفة من جاهزية الفريق للموسم الجديد.

■■ لا يوجد ما يستدعي الخوف، حيث كانت ردود أفعال الجماهير بخصوص استعدادات الفريق إيجابية، ونَعِد جماهيرنا بأننا سنقاتل على ورقتي الصعود، وهو أمر طبيعي، نظراً لتاريخ وسمعة النادي.

■ هل الصعود والعودة إلى دوري أدنوك هدف الإدارة الحالية أم بناء فريق جديد؟

■■ صعود الفريق ووجوده في دوري المحترفين هدف حتمي وغير قابل للنقاش، وفي الوقت نفسه نركز على بناء فريق جديد للمستقبل، من أبناء النادي والمقيمين الذين ترعرعوا فيه.

■ السؤال الأهم على مدار أكثر من 20 عاماً.. لماذا فريق الإمارات دائماً «صاعد هابط»؟

■■ نادي الإمارات مثل الأندية محدودة الدخل التي تقاتل للصعود وتصارع للبقاء، وكل ذلك بسبب شح الموارد المالية، ورغبة اللاعبين في الانتقال إلى الأندية التي تمتلك إمكانات مادية جيدة، وهو أمر طبيعي في كرة القدم في الإمارات وفي العالم أجمع.

• وجود لاعب عالمي مثل نجم برشلونة وإسبانيا السابق، يحتم عليك أن توجد بشكل كبير في مواقع التواصل.