46 دارساً في ختام دورة صقل وتصنيف مدربي الكاراتيه

اختتمت، أول من أمس، دورة صقل وتصنيف المديرين الفنيين ومدربي الكاراتيه، التي أقيمت على صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية منذ السادس من الشهر الجاري، وشهدت مشاركة 46 دارساً.

ووفق بيان من اتحاد اللعبة جاءت الدورة في إطار استراتيجية الاتحاد، بضرورة الارتقاء بالمستوى الفني للكاراتيه بالدولة، وإعطاء الأهمية لدورات تأهيل وصقل المدربين، بما يخدم الارتقاء بالمستوى الفني للمسابقات خلال الموسم، ويعود بالنفع على إعداد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للمراحل السنية المختلفة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتناوب على المحاضرات كل من المدير التنفيذي للاتحاد رئيس اللجنة الفنية للاتحاد عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، الخبير محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد، الخبير هشام سري، ومدرب منتخب الإمارات لـ«الكاتا»، الخبير نادر بيجي، ورئيس لجنة الحكام عضو لجنتي الحكام بالاتحاد الآسيوي والدولي، جابر الزعابي.

وشملت الدورة محاضرات نظيرة وعملية، تناولت أهم ما ورد في الشروط الفنية لبطولات الموسم الجديد، وشرح لائحة التعديلات الأحدث في قانون التحكيم الدولي، بالإضافة إلى تدريبات عملية لكل من منافسات «الكاتا» و«الكوميتيه»، قبل ختام الدورة باختبارات نظيرة وعملية للمدربين وفقاً للاتحاد الدولي للعبة.