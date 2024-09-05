نادي دبي البحري يستضيف دورة «الاستجابة للحوادث»

يستضيف مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي، الدورة التنشيطية للاستجابة للحوادث في السباقات البحرية التي ينظمها قسم الأمن والسلامة في النادي، بالتعاون مع مركز شرطة الموانئ بدبي، وذلك في إطار التعاون القائم والجهود المشتركة لإنجاح فعاليات الموسم المرتقب 2024-2025.

ويشارك في الدورة التي بدأت الثلاثاء وتستمر حتى يوم غدٍ، الجمعة، منتسبو وكوادر قسمي الإنقاذ البحري والأمن البحري من مركز شرطة الموانئ في إطار خطط نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للتحضير والتجهيز للموسم الجديد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين والاستراتيجيين.