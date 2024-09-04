الاستقرار يهيمن على «القيادة الفنية» في فرق السلة

هيمن الاستقرار على «المنطقة الفنية» في فرق كرة السلة، التي تستعد لخوض غمار الموسم الجديد 2024-2025، الذي ينطلق منتصف الشهر الجاري من خلال كأس نائب رئيس الدولة.

وعمدت الأندية السبعة المنضوية تحت مظلة اتحاد اللعبة إلى تجديد الثقة بمدربيها، في قائمة تضم ستة مدربين عرب، ومدرباً أجنبياً وحيداً.

من جانبه، واصل بطل الدوري شباب الأهلي اعتماده، للموسم الثاني توالياً، على خدمات المدرب التونسي وليد زريدة، بعدما قاد «فرسان دبي» لتحقيق رقم قياسي جديد على صعيد الدوري (اللقب 15 تاريخياً)، بجانب بلوغ نهائي النسخة الأولى من «دوري أبطال آسيا» بحلته الجديدة، قبل خسارة المباراة النهائية منتصف يونيو الماضي أمام الرياضي اللبناني بنتيجة (122-96).

بدوره، حافظ النصر على خدمات المدرب المصري حسام الوكيل، بعد الأداء القوي الذي ظهر به «العميد» في الموسم الماضي، بالظفر بكأس نائب رئيس الدولة، وكأس الإمارات.

فيما واصل المدرب المواطن فرض حضوره في موسم السلة، في ظل استمرار «عميد المدربين» عبدالحميد إبراهيم في القيادة الفنية لفريق الشارقة، بعدما وقّع صيف 2023 عقداً مع الفريق لمدة موسمين، بعد إنجازات لافتة له مع الشارقة خلال السنوات الماضية بالتتويج بـ11 لقباً متنوعاً محلياً وخارجياً، أبرزها كأس البطولة العربية للأندية الأبطال في أبوظبي 2011، وكأس الأندية الخليجية الأبطال مرتين متتاليتين عامي 2018 و2019، برقم قياسي غير مسبوق على صعيد الانتصارات المتتالية (11 فوزاً على التوالي على مدار النسختين).

وسار البطائح على النهج ذاته في تجديد الثقة بالمدرب المواطن بدر المرزوقي، للموسم الثالث توالياً، بعدما نجح في قيادة الفريق موسم 2023-2024 إلى تحقيق النتيجة الأفضل له في بطولة الدوري منذ انضمامه إلى مسابقات الرجال، بإنهاء الدوري بالمركز الثالث.

واتجه الوصل لمواصلة الاعتماد على المدرب الصربي ميودراغ بيريسيتش، الذي نجح في موسمه الأول مع «الإمبراطور» في بلوغ الدور نصف النهائي بمسابقتي كأس نائب رئيس الدولة، وكأس الإمارات.

وسارت أندية الوحدة والظفرة على النهج ذاته من حيث الاستقرار الفني لمدربيها، ومواصلة الاعتماد على المدرسة السورية لكرة السلة، مع بقاء نضال بكري في القيادة الفنية لفريق الوحدة، وعلي الشطي مع الظفرة.

• كأس نائب رئيس الدولة يدشن الموسم الجديد 2024 - 2025 لكرة السلة منتصف الشهر الجاري.