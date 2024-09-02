سلطان وجمعة خارج حسابات المنتخب قبل مواجهتي قطر وإيران

أعلن اتحاد كرة القدم أن لاعبي شباب الأهلي، سلطان عادل ومحمد جمعة، باتا خارج قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يستعد حالياً لخوض مباراتين أمام كل من قطر وإيران، يومي الخامس والعاشر من الشهر الجاري. وأكد اتحاد الكرة في تغريدة على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»: «خروج ثنائي نادي شباب الأهلي سلطان عادل ومحمد جمعة من قائمة منتخبنا الوطني الذي يستعد لخوض مباراتي قطر وإيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026»، وأضاف البيان: «يأتي خروج سلطان عادل بسبب عدم الجاهزية الكاملة، ومحمد جمعة لالتحاقه بالخدمة الوطنية».

يذكر أن سلطان عادل ومحمد جمعة كان قد تم اختيارهما من قبل الجهاز الفني للمنتخب ضمن قائمة ضمت 30 لاعباً لخوض المعسكر الحالي الذي دشنه المنتخب، أول من أمس، في جزيرة السعديات في أبوظبي، استعداداً للسفر إلى الدوحة لخوض مباراته أمام نظيره القطري، الخميس المقبل، في الدوحة.