أبيض" اليد إلى الأردن للمشاركة في آسيوية الناشئين

تغادر يوم غدا الأحد بعثة المنتخب الوطني للناشئين، متجهة إلى الأردن للمشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين والتي من المقرر أن تقام في العاصمة عمان خلال الفترة بين الثالث و14 سبتمبر المقبل.

ويرأس البعثة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد نبيل محمد بن عاشور، وتضم عضو مجلس الإدارة والمدير المالي للاتحاد سعود إبراهيم صالح.

وكانت قرعة البطولة التي جرت بالأردن في الخامس عشر من أغسطس الجاري قد وضعت منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة (C) من الدور التمهيدي للبطولة مع منتخبي السعودية وقطر حيث سيقام بين المنتخبات الثلاثة دوري من دور واحد يصعد بعده الأول والثاني للمنافسة في الدور الرئيسي للبطولة لتحديد المراكز من 1-8، فيما سيذهب الثالث لمنافسات تحديد المراكز من 9-13.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني الدور التمهيدي بلقاء منتخب السعودية يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، على أن يختتم مبارياته في الدور التمهيدي يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 بلقاء منتخب قطر.

وتضم قائمة الجهاز الإداري والفني والطبي للبعثة كلا من، فيصل داود محمد صالح – إداري المنتخب، وخالد أحمد البلوشي – المدرب، وإبراهيم عيسى الأميري – مساعد المدرب، وطارق إبراهيم البلوشي – مساعد مدرب، وياسر السيد سري – مساعد مدرب، وتامر عبد اللطيف المنير – أخصائي العلاج، وعلي الحمادي – مصور.

فيما تضم قائمة اللاعبين 19 لاعبا هم، راشد عبد الرحمن القرص، ونهيان مبارك عبد الله، ومانع راشد سعيد الكتبي، ومحمد سيف محمد العود، وإبراهيم شامي أمان خميس، وعبدالله علي عبدالله العبيدلي، ومنصور عبيد سعيد القرص، ومحمد مبارك سعيد الحافري، وحمدان يوسف خلفان النعيمي، ومحمد خليل جلال المازمي، وخليفة علي خليفة البدواوي، وعبدالله إبراهيم سالم الفلاسي، وموسى جمعه محكوم الأسود، وعبدالله علي خليفة البدواوي، وحمدان إبراهيم محمد الحصاي، وأحمد يونس محمود لنجاوي، والحسين علي صالح الشدادي، والحسن علي صالح الشدادي، وأبو بكر عبود سالم الجابري.