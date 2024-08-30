الوصل ينجو من كمين دبا الحصن.. والجزيرة يستعيد توازنه

حقق فريق الوصل انتصاراً صعباً على ضيفه دبا الحصن بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء ‏أمس في زعبيل، ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليحصد بذلك «الإمبراطور» النقاط الثلاث كاملة، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط، وعلى الرغم من أن الفريق حقق مبتغاه من اللقاء، فإنه لم يقدم الأداء المنتظر منه.

‏ويدين الوصل بالفضل للاعبه كايو كانيدو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وهو التقدم الذي حافظ عليه أصحاب الأرض بقية زمن اللقاء، وعلى الرغم من الفرص الكثيرة التي حصلوا عليها، فإن استبسال حارس الضيوف عادل أبوبكر حرمهم من زيادة غلتهم من الأهداف.

وفي المواجهة الثانية التي أقيمت في التوقيت نفسه، استعاد فريق الجزيرة توازنه بانتصار مهم على ضيفه العروبة بهدفين نظيفين على استاد محمد بن زايد، ليضع بذلك «فخر أبوظبي» أول ثلاث نقاط في رصيده، معوضاً خسارته في الجولة الأولى على يد بني ياس بهدفين نظيفين. وكان المدافع محمد ربيع تقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بكرة رأسية، قبل أن يضيف نيسكينز كيبانو الهدف الثاني (6+90) من ركلة جزاء.

وفي المباراة الثالثة التي أقيمت أمس، حافظ النصر على صدارة جدول الترتيب بانتصاره الثاني توالياً في الدوري، وجاء هذه المرة على حساب ضيفه بني ياس بنتيجة 4-1 في المواجهة التي أقيمت على استاد آل مكتوم، ليضيف «العميد» النقطة السادسة في رصيده، بينما تجمدت نقاط «السماوي» عند ثلاث نقاط.

وافتتح أصحاب الأرض مهرجان الأهداف بواسطة القائد عادل تاعرابت في الدقيقة 14، وتعادل الضيوف بعد دقيقتين عبر يوسف نيكتيه (16)، وعاد النصر وسجل هدف التقدم عن طريق عثمان بوسعيد (53)، وعزز زميله علي مبخوت بالهدف الثالث (65)، وأضاف عبدالله توري الهدف الرابع (75).

وفي المواجهة الرابعة والأخيرة حسم الشارقة ديربي «الإمارة الباسمة» بهدف نظيف أمام ضيفه كلباء في اللقاء الذي أقيم على استاد خالد بن محمد، ليضيف «الملك» النقطة السادسة لرصيده، ويدين الفريق بالفضل للاعبه فراس بلعربي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 52.