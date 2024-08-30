أحمد بالهول: «بارالمبية باريس 2024» ستكتب فصلاً مشرقاً في مسيرة الرياضة الإماراتية

أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن إصرار فرسان الإرادة والتحدي على رفع راية الإمارات عالية خفاقة في أكبر المحافل العالمية، مصدر فخر واعتزاز، ونموذج يُحتذى به لجميع الرياضيين.

جاء ذلك خلال زيارته، أمس، لمقر إقامة بعثة الإمارات المشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» التي افتتحت منافساتها رسمياً أول من أمس، والاطمئنان على أحوالهم، وتحفيزهم قبل خوضهم منافسات الدورة اعتباراً من اليوم.

وترأس الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وفداً ضم غانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة.

وكان في استقبال الفلاسي، محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية رئيس بعثة الإمارات في «باريس 2024»، والدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة البارالمبية، وجاريث وين رئيس الاتصال المؤسسي في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة وأعضاء البعثة.

وأشاد وزير الرياضة بما أظهره أبطال وبطلات الإمارات من عزيمة وإرادة خلال تحضيراتهم للمشاركة في النسخة الـ17 من دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، متمنياً التوفيق والنجاح لأعضاء بعثة الإمارات المشاركين في هذا المحفل العالمي.

وأشار إلى جاهزية المنتخبات الوطنية لأصحاب الهمم لاعتلاء منصات التتويج، وتعزيز الإنجازات التي تحققت طوال الفترات الماضية، وكان آخرها دورة الألعاب البارالمبية - طوكيو 2020، ودورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت في مدينة هانجتشو الصينية عام 2023.

وقال: «لطالما كان إصرار فرسان الإرادة على رفع راية الإمارات عالية خفاقة في أكبر المحافل العالمية، مصدر فخرنا واعتزازنا، ونحن على ثقة بأن مشاركتهم في دورة باريس البارالمبية، ستكتب فصلاً جديداً مشرقاً في مسيرة الرياضة الإماراتية».

وأضاف: «نحن بدورنا سنواصل دعم ورعاية أبطالنا من أصحاب الهمم، ليكون نجاحهم متميّزاً ومستداماً على الساحة الدولية، وليواصلوا تقديم نموذج يُحتذى للارتقاء برياضة الإمارات إلى مستويات جديدة».

واطلع الوزير على مرافق قرية الرياضيين في باريس، واطمأن على توفير سبل الراحة كافة لبعثة الإمارات، وزار جناح انتخابات مجلس الرياضيين باللجنة البارالمبية الدولية، المقامة على مدار أيام الدورة، المرشح لعضويته سيف النعيمي، لاعب منتخب الإمارات للرماية.

وكانت دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» قد افتتحت رسمياً أول من أمس، في المسافة الواقعة بين شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد بباريس، واستمر الحفل على مدار أكثر من ثلاث ساعات، حيث شهد طابور عرض البعثات المشاركة وحمل علم الإمارات، كلٌ من أحمد البدواوي لاعب منتخب الدرّاجات، ومريم الزيودي لاعبة منتخب ألعاب القوى.