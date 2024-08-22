دبي تنظم أغلى بطولة لبناء الأجسام في العالم

تقام النسخة الثانية من بطولة «بينوس كلاسيك» لبناء الأجسام التي تضم منافسات رياضية ومعرضاً في مركز دبي التجاري العالمي، يومي السابع والثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة 700 لاعب ولاعبة، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ مليوناً و200 ألف درهم، لتكون أعلى قيمة جوائز لبطولة في فئتها بالعالم.

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس بمقر مجلس دبي الرياضي بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وماهر عبدالكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وتحدث خلاله مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، علي عمر، وأمين عام اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، محمد المري، والمدير التنفيذي للفعاليات والمهرجانات في مركز دبي التجاري العالمي، محمد المرزوقي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أنيس بينوس.

وتقدّم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير والمستمر للرياضة الإماراتية، ورياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية على وجه التحديد، مشيداً بجهود مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتعاون المشترك الذي أسهم في تطوير البنى التحتية الرياضية، وانعكس ذلك على رياضة بناء الأجسام.

وقال علي عمر: «تشهد بطولة (بينوس كلاسيك) مشاركة كبيرة لنخبة من أفضل الرياضيين في بناء الأجسام من مختلف دول العالم، وأسهمت هذه النوعية من البطولات في تشجيع شبابنا على المشاركة في أكبر البطولات العالمية، وأصبح لدينا أبطال إماراتيون ينافسون على الألقاب الدولية».

وأضاف: «يحرص مجلس دبي الرياضي على دعم البطولات التي تسهم في تعزيز انتشار ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وبالأخص رياضة بناء الأجسام التي انتشرت بشكل كبير في مجتمعنا الذي يضم جاليات لأكثر من 200 جنسية، ونحن على ثقة بأن جميع المشاركين سيحققون الاستفادة الكبرى من هذه البطولة على مستوى التنافس واكتساب الخبرات، كما سيستمتع الجمهور بمتابعة منافسات قوية».

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد، محمد المري، أن نخبة من الحكام الدوليين الإماراتيين سيقودون المنافسات، وأن البطولة ستضم ست فئات مختلفة هي بناء الأجسام والفيزيك والقوة البدنية ومصارعة الذراعين، إضافة إلى البوكسينج والكيك بوكسينج.

بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة، أنيس بينوس، إن اللجنة سعت إلى رفع قيمة الجوائز تشجيعاً للاعبين الموهوبين.