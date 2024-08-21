البلوشي: سهيل النوبي باقٍ في بني ياس

نفى إداري فريق بني ياس لكرة القدم، منصور البلوشي، وصول أي عروض بشأن رحيل نجم الفريق سهيل النوبي، مؤكداً أن اللاعب مستمر مع الفريق، وأن وجوده على مقاعد البدلاء في مواجهة دبا الحصن في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي كان وفقاً لنظرة المدرب البرتغالي جواو بيدرو الذي دفع باللاعب في الشوط الثاني، ونجح في صناعة الهدف الرابع.

وكانت تغريدة نشرها نادي العين عبر حسابه الرسمي في تطبيق «إكس» خلال الأيام الماضية جاء فيها «يا أهل العين متى موعـد نجم سهيل؟»، وجرى تداولها على نطاق واسع؛ قد فُسرت باقتراب تعاقد «الزعيم» مع جناح بني ياس سهيل النوبي.

وقال البلوشي في تصريحات صحافية: «سهيل النوبي مستمر معنا ولديه عقد، وخلال الأيام الماضية لم تتوقف الاتصالات التي تلقيناها بالسؤال على صحة رحيل اللاعب لنادٍ آخر. بالتأكيد هو حديث غير صحيح لأنه مستمر معنا، وإذا كان هناك أي مفاوضات فستكون على طاولة النادي».

وأضاف: «هو ابن النادي وحريص على أن يكون مع الفريق. لقد جرى تفسير وجوده على مقاعد البدلاء خلال مباراة الكأس بشكل خاطئ، فوجوده احتياطياً كان وفقاً لاختيارات المدرب، ولا يعطي هذا الأمر أي مؤشرات حول رحيله».

وعلق منصور البلوشي على الانتصار العريض الذي حققه بني ياس على ضيفه دبا الحصن 4-2 في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الرابطة، وقال: «بدايتنا في الكأس كانت ناجحة. من المؤكد أننا نتمنى الاستمرار على ما قدمناه في المباراة حتى نهاية الموسم. أنا متفائل هذا الموسم».

وحول اهتمام عدد من الأندية بلاعبي فريق بني ياس، أرجع منصور البلوشي ذلك إلى العمل الإداري الذي وصفه بالمثالي، وقال: «أن يكون لاعبو بني ياس على رأس أولويات فرق المقدمة فهذا يسعدنا، ودليل على عمل الإدارة المثالي. هناك الكثير من الأندية التي ظلت ترغب في التعاقد مع لاعبينا».

وأشار إداري فريق بني ياس إلى أن ناديه كان قد بدأ التفكير في الموسم الجديد قبل نهاية الموسم الماضي من خلال التحرك في ملف التعاقدات بشكل مبكر، وهو ما أثمر عن إقامة المعسكر الخارجي بصفوف مكتملة وفقاً للاحتياجات الفنية المطلوبة، وذلك بهدف محو الصورة المتواضعة التي كان قد ظهر بها بني ياس في الموسم الماضي، وحصوله على المركز العاشر في مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة.

وقال البلوشي: «نحن غير راضين عن مركزنا في الموسم الماضي، فقد مررنا بظروف كانت سبباً في ما حدث لنا. الفريق ظل يقدم مستويات قوية أمام فرق المقدمة، وكنا في كثير من المباريات نداً قوياً للفرق ولكن التوفيق لم يكن يحالفنا، وفي الموسم الجاري نطمح لتحسين الصورة».

المدرب بيدرو عند مستوى التوقعات

أكد إداري فريق بني ياس منصور البلوشي، أن اختيارات الإدارة في التعاقد مع المدربين ظلت ناجحة، وأنها ظلت حريصة على إسناد المهمة الفنية لمدربين وفق نظرة تتوافق مع أفكار الإدارة وعقلية اللاعبين، ومدى فهم المدرب للمنطقة العربية، بالإضافة إلى قدرته على التأقلم سريعاً.

وقال إن المدرب البرتغالي جواو بيدرو كان عند مستوى التوقعات، وأنهم لمسوا ذلك خلال فترة المعسكر الخارجي من خلال حديثه وتعامله مع اللاعبين الذين كانوا مستجيبين لتوجيهاته، ما يعد أمراً مبشراً.