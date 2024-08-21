«مركز فيفا الطبي» يجهز نجوم الكرة المصرية للموسم الجديد

استضاف مركز الفيفا الطبي المتميز - دبي، نخبة من نجوم الكرة المصرية، الذين اختاروا قضاء مرحلة التأهيل والاستعداد للموسم الجديد في الإمارات، يتقدمهم اللاعب الدولي مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي ومنتخب مصر، وعلي جبر لاعب نادي بيراميدز، كما استضاف المركز سابقاً عدداً من اللاعبين الدوليين مثل الحارس محمد الشناوي نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري، ومحمود الونش نجم نادي الزمالك، إلى جانب إسلام عيسى ومحمد رضا بوبو نجمي نادي بيراميدز، والنجم العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك ضمن علاقات التعاون والتشاور التي تربط مركز فيفا بالأجهزة الطبية للأندية.

ووفقاً لبيان صحافي صادر من المركز «أشاد نجوم الكرة المصرية بما وصفوه بالظروف الإيجابية التي ساعدتهم على التجهيز للموسم الجديد في أجواء مواتية، سواء من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية والمعدات المتطورة، أو من حيث الكفاءات الطبية، حيث تُعدُّ الإمارات قبلة مفضلة للأندية والمنتخبات المصرية سواء للعلاج أو خوض المعسكرات والمباريات الودية والرسمية».

ويستقطب المركز الحاصل على الاعتمادين الدولي والقاري من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدداً كبيراً من مشاهير الكرة العربية والعالمية على مدار السنة، لإجراء الاختبارات الطبية، والاطمئنان على جاهزيتهم البدنية، وذلك بفضل السمعة العالمية التي يحظى بها، والخدمات الطبية المتطورة التي يوفرها للاعبين والرياضيين بصفة عامة.