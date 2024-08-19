المهر «لوسيل» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بريطانيا

اقتنص المهر «لوسيل» لـ«الشقب ريسنغ» لقب المحطة السابعة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الـ31 التي أقيمت في مضمار دونكستر في بريطانيا، أول من أمس، في ختام الديربي العربي الإنجليزي.

ونجح المهر لوسيل المولود عام 2020 والمنحدر من نسل «المرتجز X الدوحة بنت منجز» تحت إشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة أورتيز مندزابل، في الفوز بسباق الكأس وتحقيق انتصاره الثالث من أصل ست مشاركات، حيث استطاع تسجيل فوز مهم بعد أداء قوي في نهاية السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، وحسم الأمتار الأخيرة لمصلحته بفارق رأس عن «اكسترا تايم» «فالينت بوي X ساند ويتش بنت بيرننج ساند» للمالك جاي نيفينس، بإشراف المدرب ديفيد مورسون وتحت قيادة الفارس تاج أوشي، فيما جاء في المركز الثالث «ملفت» (المرتجز X جيزابيل ديس فورجيس بنت السكبي) للمالك محمد بن فهد العطية، تحت إشراف المدرب فرانسو روهو، وقيادة الفارس لوكاس ديلوزير.

وتمكّن البطل من قطع مسافة السباق في زمن 02:21.81 دقيقة، فيما شهد السباق مشاركة نخبة الخيول العربية التي تمثل أفضل المرابط في بريطانيا وأوروبا.

حضر السباق مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني، وتوج وقدّم الكؤوس للمدرب فرانسوا روهو والفارس أورتيز مندزابل بطلي الكأس.

من جهته، قال الرحماني: «نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالنجاحات المبهرة التي حققتها المحطة السابعة في دونكستر في بريطانيا، بعد أن تابعنا سباقاً مميزاً من كل الجوانب، حيث مشاركة نخبة الخيول الواعدة والتنافس المحتدم، إلى جانب الحضور الجماهيري المميز والاهتمام الإعلامي والأصداء الترويجية الواسعة للحدث». وأضاف: «السباق عكس المكانة المرموقة للكأس الغالية وحضورها القوي في مشهد السباقات الإنجليزية العريقة».

وتابع: «حريصون على مواصلة الكأس تحقيق أهدافها وغاياتها في كل جولاتها العالمية عبر تشجيعها الدائم للملاك والمربين للخيل العربي في القارة الأوروبية والعالم على المشاركة والوجود في جميع السباقات».