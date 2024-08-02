منتخب الناشئين يستعد لتصفيات آسيا بمعسكر داخلي في دبي

اختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئين لكرة القدم تحت 17سنة بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، 25 لاعبا في القائمة الجديدة للمنتخب وذلك استعدادا تحضيرا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر المقبل في لاوس ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات ماليزيا ولبنان ولاوس.

وأجرى المنتخب حصة تدريبية الخميس في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي خلال معسكره الداخلي في دبي

وضمت القائمة حراس المرمى: مايد محمد اليماحي ومحمد ناصر أحمد وبطي حمد عبد الله.

وفي خط الدفاع كلا من هود صالح المنهالي وعبد الله فهد يعقوب وسعد مبارك المهري وفهد خليل إبراهيم وسهيل النوبي مال الله وسالم عصام ياقوت وعبد الله أحمد البلوشي وسلطان ناصر المهيري وحمد ابراهيم السويدي.

وفي خط الوسط كلا من فيصل محمد البريكي وعبد الله راشد عبد الله ومحمد جمال محمد ومحمد بطي محمد ومحمد أحمد مشموم وعبيد عمران عبيد وفي الهجوم هزاع فيصل بن عقيل ومايد عادل خميس وعلي حسن عباس وعمير يوسف عبد الله وعبد الله مناد ومحمد يوسف عبد الله.