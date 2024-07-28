رسمياً.. شباب الأهلي يتعاقد مع سردار أزمون

تعاقد شباب الأهلي رسمياً مع اللاعب الإيراني سردار أزمون ليرتدي قميص "فرسان دبي" بداية من الموسم المقبل.

وأكمل اللاعب الدولي إجراءات الفحص الطبي، ووقع على عقد انضمامه إلى شباب الأهلي قادماً من باير ليفركوزن الألماني.

وخاض أزمون 32 مباراة مع ليفركوزن في الدوري الألماني ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، وتسع مباريات في الدوري الأوروبي، حيث أحرز خمسة أهداف فقط مع الفريق، بينما في الموسم الماضي لعب 29 مباراة مع روما وأحرز 3 أهداف ولعب 4 تمريرات حاسمة.