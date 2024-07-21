شباب الأهلي يغازل النجم الغاني أمارتي

ذكرت وسائل إعلام غانية أن شباب الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب دانييل أمارتي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «أفريكا فووت يونايتد» إن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً تلقى عرضاً من «فرسان دبي»، مشيرة إلى أنه ينافس الشباب السعودي على كسب خدماته.

وأوضحت: «أمارتي يرتبط بعقد مع بيشكتاش حتى يونيو 2026، ولكن النادي التركي يفكر في فسخ عقده، ما قد يسمح له بالانتقال مجاناً إلى وجهته المقبلة».

وأضافت: «شباب الأهلي دخل في مفاوضات بالفعل مع اللاعب الغاني بعدما طُلب منه البحث عن نادٍ جديد بعد عام واحد فقط من انتقاله إلى الفريق التركي قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي، إذ شارك في 55 مباراة دولية مع منتخب غانا، وهو ما يدعم حظوظ (فرسان دبي) في إتمام الصفقة».

وأشارت إلى أنه بنسبة كبيرة توصل بيشكتاش إلى اتفاق مبدئي مع إدارة أحد الناديين، لكن لم يتم الكشف عن هوية النادي، حيث يحصل دانييل أمارتي على راتب سنوي يبلغ 1.8 مليون يورو.

يُذكر أن أمارتي ضمن الجيل الذهبي التاريخي لنادي ليستر سيتي الذي حقق إنجازاً أسطورياً في موسم 2015-2016، بحصوله على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، كما فاز مع «الذئاب» بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية، ونال ثلاثة ألقاب مع كوبنهاغن الدنماركي، وهي: الدوري مرة واحدة، وكأس الدنمارك مرتين، وأخيراً حقق لقب كأس تركيا في الموسم الماضي مع بيشكتاش. في المقابل شارك في كأس العالم 2022 مع منتخب غانا، وكأس أمم إفريقيا في ثلاث نسخ هي: 2015 و2017 و2022.

• أمارتي شارك في 55 مباراة دولية مع منتخب غانا، وكأس العالم 2022.