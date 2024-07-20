محمد عبيد: هدفنا الحفاظ على إنجازات الشارقة في الألعاب الجماعية

طالب عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية في النادي، محمد عبيد، مشرفي الألعاب الجماعية في النادي، بمواصلة العمل للحفاظ على الإنجازات والنتائج الإيجابية التي حققها «الملك» في المواسم الماضية. وجاء ذلك في الاجتماع الأول الذي عقدته إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، أول من أمس، بمقر النادي، وذلك عقب اعتماد أسماء وأعضاء الإدارات التابعة للنادي.

وحضر الاجتماع الذي تخلله توزيع الحقائب الإدارية، أعضاء الإدارة الجدد، وهم جاسم محمد الذي أوكل له منصب مشرف كرة اليد في النادي، وحمد صالح آل علي مشرفاً لكرة السلة، إضافة إلى مأمون الضروس المدير التنفيذي.

وقال محمد عبيد: «ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الحفاظ على المكتسبات خلال المرحلة المقبلة»، مشدداً على الحرص على متابعة التفاصيل الإدارة والفنية، والتأكد من اكتمال التحضيرات كافة، وبداية التدريبات التي تسبق انطلاقة موسم 2024-2025.