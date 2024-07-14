البيروفي تابيا مرشح لتعويض بوبليتي في الوصل

أكدت وسائل إعلام بيروفية أن نادي الوصل أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب ريناتو تابيا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «لا ريبوبليكا»، إن لاعب منتخب بيرو تلقى عرضاً مبدئياً من «الإمبراطور» لينضم إلى صفوفه بعقد يمتد لموسمين.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ 29 عاماً لا يرتبط بعقد مع أي فريق، بعدما انتهى عقده مع سيلتا فيغو الإسباني بنهاية الموسم المنصرم.

وأشارت إلى أن الدولي البيروفي لديه عروض للبقاء في الدوري الإسباني، كما أن اسمه ارتبط بنادي ضمك السعودي لرغبته في التعاقد معه، قبل أن يدخل الوصل على الخط ويصبح من الأندية الراغبة في كسب خدماته.

يذكر أن الوصل يضم في صفوفه خمسة لاعبين أجانب هم: المغربي سفيان بوفتيني، والكوري الجنوبي سيونغ جونغ، والكولومبي أليكسيس بيريز، والسويسري هاريس سيفيروفيتش، بينما أصبح الأرجنتيني جيرونيمي بوبليتي خارج حسابات الجهاز الفني، بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي، حيث إن ريناتو تابيا يعد مرشحاً لتعويض بوبليتي في الموسم المقبل.

ويمتلك ريناتو تابيا مسيرة طويلة في الدوريات الأوروبية، خصوصاً أن لديه الجنسية الهولندية، حيث بدأ مسيرته في فريق «إس بي كريستال» البيروفي، ثم انتقل إلى إيثير غراندي بينتين البيروفي، قبل أن ينضم إلى فريق تحت 21 سنة في نادي توينتي الهولندي في 2013، وتم تصعيده في 2014 إلى الفريق الأول الذي تألق معه، ليجذب أنظار فينورد وينتقل إليه في 2016.

وخاض لاعب الوسط البيروفي ستة أشهر على سبيل الإعارة مع ويلييم الهولندي في 2019، ثم عاد إلى فينورد وانتقل إلى سيلتا فيغو في 2020، حيث لعب مع النادي الإسباني أربعة مواسم حتى انتهاء عقده في يونيو الماضي، ويصبح لاعباً حراً.

• تابيا لديه عروض للبقاء في الدوري الإسباني وارتبط اسمه بنادي ضمك السعودي.