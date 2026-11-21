ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر وسط البيرو مساء الجمعة، من دون تسجيل وفيات أو أضرار جسيمة، بحسب تقرير أولي للمعهد البيروفي للجيوفيزياء نقلته وكالة "فرانس برس".

ووقع الزلزال عند الساعة 7:09 مساءً بالتوقيت المحلي، على بعد 30 كيلومتراً شمال غرب مدينة جونين وعلى عمق 129 كيلومتراً.

وأوضح مركز عمليات الطوارئ الوطني في البيرو أن قوة الهزة تراوحت بين المتوسطة والقوية، وشعر بها سكان العاصمة ليما ومدينتي هوانوكو وكاياو، مؤكداً مواصلة مراقبة المناطق المعرضة للخطر.

وتقع البيرو ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، التي تشتهر بنشاط زلزالي مكثف.