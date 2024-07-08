المهر "باد جاي بومبادور" يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا

حققت المحطة البولندية الرابعة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31، نجاحات جديدة لمسيرتها الريادية حول العالم وذلك في ختام ديربي وسط أوروبا الذي أقيمت منافساته في مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو، اليوم الأحد، وسط حضور جماهيري بلغ 15 ألف متفرج.

ونجح المهر " باد جاي بومبادور " من الفوز بلقب سباق المحطة البولندية الرابعة للكأس الغالية بعد تألقه اللافت وقيادته لمجموعة الخيول المشاركة في منعطف نهاية السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي ضمن فئة ( ليستد) وبمشاركة 12 خيلا من عمر أربع سنوات فما فوق.

وينحدر البطل من نسل (نو ريسك الموري × بيرنايس رويال بنت دورمان) ويعود لاسطبلات ايفيتا وتحت إشراف المدرب ماتشيك كاتسبيك وتحت قيادة الفارس سنزار ابيف، حيث قطع البطل مسافة السباق بزمن 02:16:80 دقيقة، وجاء بالمرتبة الثانية فايفري الموري ( إيه اف البحر × فارليل الموري ) ، فيما حل بالمركز الثالث مهيمن مسقط ( رداد × اورييل دي كرير ).

حضر وتابع مجريات السباق وشارك في تتويج الفائزين مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة فيصل الرحماني وممثل سفارة الدولة في بولندا احمد المنصوري وممثل مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري.

من جهته، قال فيصل الرحماني: "نثمن بامتنان كبير دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة لرعايته المتواصلة لسلسلة سباقات الكأس الغالية التي تعاصر أعلى المراتب في السباقات العالمية بفضل رؤية سموه ، مشيداً بدعم سموه لمسيرة وأهداف الكأس الغالية التي حققت نجاحات مميزة في محطتها الرابعة في بولندا وسط مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في ديربي وسط أوروبا للخيول العربية، مبينا أن سباق بولندا يترجم خططنا في دعم الملاك الجدد وتوسيع نطاق تشجيع اقتناء الخيل العربي ورفع مستوى الانتاج والارتقاء بالسباقات".

وأضاف: "نفخر بقيمة بالنجاحات المهمة وتمثل مكسب جديد لأجندة سباقاتنا في عام 2024 ، كما نشيد بالحضور الجماهيري الكبير الذي بلغ 15 ألف متفرج، متوجها بالشكر لإدارة مضمار سلوزويك البولندي وللقائمين على سباقات الخيول العربية والمكانة المتطورة التي تعاصرها في وارسو".