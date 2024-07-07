12 خيلاً تتنافس على كأس رئيس الدولة في بولندا اليوم

يحتضن مضمار سلوزويك في العاصمة البولندية وارسو، اليوم، المحطة الرابعة من سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ31، ضمن أجندة سباقات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، ودورها في تعزيز الريادة والتقدم لمكانة الخيل العربي عالمياً. وتشهد المحطة البولندية مشاركة 12 خيلاً تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في بولندا وأوروبا في سباق الكأس الذي يقام لمسافة 2000 متر ضمن فئة «ليستد» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

من جهته، قال مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، فيصل الرحماني: «نفخر بمواصلة أهداف ورسالة الكأس الغالية في رحلتها بالمضامير الأوروبية، ونشيد بالمشاركة المميزة في سباق بولندا الذي تجتمع فيه نخبة المرابط العالمية والملاك والمربين، وانعكاسها الإيجابي على قوة السباق، الأمر الذي يؤكد أن سباقات الكأس الغالية تمثل دافعاً مهماً لنخبة الملاك لتسجيل حضورهم ومشاركتهم في هذا الحدث الاستثنائي».