أخبار سريعة..

منتخب الشباب يواجه السعودية اليوم في نهائي «غرب آسيا»

يلتقي المنتخب الوطني للشباب مع المنتخب السعودي في الـ10 مساء اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا (الديار العربية)، المقامة حالياً في مدينة الطائف بالسعودية، وتُقام على استاد مدينة الملك فهد الرياضية. وطالب مدرب منتخب الشباب، سليم عبدالرحمن، اللاعبين بالتركيز الشديد قائلاً إن السعودية منتخب مميز، ويقدم مستويات جيدة، وشدد في تصريح صحافي على أهمية المواجهة، وضرورة تحقيق الفوز فيها لحصد لقب النسخة الثالثة للبطولة.

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