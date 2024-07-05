الوصل يلاقي أياكس أمستردام ودياً 18 الجاري

أعلن نادي الوصل عن برنامج تحضيراته للموسم الجديد لكرة القدم 2024-2025 الذي سيدافع فيه عن ثنائية لقبي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، اللذين توج بهما الموسم الماضي.

وذكر «الإمبراطور» على حسابه الرسمي في موقع «إكس» أن الفريق سيتجمع غداً في زعبيل، إذ سيجري اللاعبون الفحوص الطبية على مدار ثلاثة أيام، قبل أن يسافر الفريق في 10 الجاري لخوض معسكر الإعداد في هولندا.

وأوضح: «الوصل سيخوض خمس مباريات ودية خلال المعسكر، وستحدد أطرافها لاحقاً، وستقام أيام 18 و23 و27 و31 يوليو والأول من أغسطس المقبل». وفي المقابل أعلن نادي أياكس الهولندي أنه اتفق مع الوصل على خوض مباراة ودية 18 الجاري.

وذكر الوصل أن بعثة «الأصفر» ستعود إلى دبي في الثاني من أغسطس، إذ سيحصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام، قبل التجمع مجدداً في معسكر داخلي لخوض المرحلة الثالثة من الإعداد، حتى موعد أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد في أحد يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

يذكر أن الوصل سيخوض ست بطولات في الموسم المقبل هي: دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر الإماراتي، وكأس السوبر الإماراتي القطري، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المقرر أن تحسم شركة الكرة العديد من الملفات المهمة خلال معسكر هولندا، أبرزها تحديد قائمة اللاعبين الأجانب، إذ أصبح الأرجنتيني جيرونمي بوبليتي مرشحاً لمغادرة القائمة عقب الإصابة القوية التي تعرض لها نهاية الموسم، بينما يتجه الجهاز الفني للإبقاء على المغربي سفيان بوفتيني، والكولومبي أليكسيس بيريز، والكوري الجنوبي سيونغ هيون جونغ، والسويسري هاريس سيفيروفيتش. وفي المقابل أصبح اللاعب حسن إبراهيم أول المغادرين بعدما انضم إلى نادي عجمان.

برنامج إعداد الوصل للموسم الجديد 2024-2025

. تجمع الفريق غداً في زعبيل لإجراء الفحوص الطبية على مدار ثلاثة أيام.

. السفر يوم 10 الجاري لخوض معسكر الإعداد في هولندا.

. خوض خمس مباريات ودية خلال المعسكر تحدد لاحقاً، وستقام أيام 18 و23 و27 و31 يوليو والأول من أغسطس المقبل.

. مباراة ودية مع نادي أياكس الهولندي 18 الجاري.

. العودة إلى دبي في الثاني من أغسطس، إذ سيحصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام.

. التجمع مجدداً في معسكر داخلي حتى موعد خوض الفريق أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد.