الشارقة يدشن اليوم تحضيراته بتجمع داخلي

يدشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة مساء اليوم تجمعاً داخلياً في إطار تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2024-2025، تمهيداً لخوض مرحلة جديدة في مسيرة الفريق الذي عانى كثيراً في الموسم المنصرم من مشكلات عدة تسببت في إبعاده عن سباق المسابقات، خصوصاً دوري أدنوك للمحترفين، وسيقود التدريبات المدرب الروماني أولاريو كوزمين، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل، علماً بأن الفريق بدأ التحضيرات الفعلية من خلال إجراء الفحوص الطبية للاعبين. ووفقاً للبرنامج الرسمي الذي أعلنه النادي، فإن التجمع المرتقب سيستمر حتى الأربعاء المقبل، ويتوجه بعده الفريق إلى معسكره الخارجي في النمسا الذي يستمر حتى الثالث من الشهر المقبل، ويخوض خلاله الشارقة خمس مباريات ودية.

وأبقت إدارة نادي الشارقة على الجهاز الفني للفريق، بقيادة كوزمين، لمواصلة مهمته من جديد، تمهيداً لعودة الفريق إلى المسار الصحيح.

ومن المتوقع أن تقوم إدارة النادي بحسم ملف التعاقد مع لاعبين جدد قريباً، كون أن الفريق بحاجة إلى تدعيم صفوفه بثلاثة لاعبين أجانب، بعد رحيل الثنائي البوسني ميراليم بيانيتش، والمالي موسى ماريغا، إلى جانب سبيستيان تيغالي.

ويعكف الجهاز الفني للشارقة على وضع الطريقة الأنسب لتجهيز الفريق للموسم الجديد، والعمل على معالجة الأخطاء والثغرات التي صاحبت مسيرته في الموسم المنصرم، لاسيما على صعيد الخط الأمامي الذي عانى ضعفاً في القدرات الهجومية ووجود اللاعب الهداف الذي يصنع الفارق، ويترجم جهود زملائه اللاعبين إلى أهداف، إضافة إلى المشكلات التي صاحبت الخط الخلفي للفريق بعدما استقبلت شباكه 40 هدفاً في 26 مباراة في الدوري، في حين سجل الفريق 53 هدفاً، فيما كانت شباك الفريق في الدوري قبل الماضي قد استقبلت 21 هدفاً، وسجل الفريق حينها 42 هدفاً.

برنامج إعداد الشارقة للموسم الجديد 2024-2025

1- إجراء الفحوص الطبية للاعبين.

2- بدء التجمع الداخلي اعتباراً من اليوم حتى 10 من الشهر الجاري.

3- السفر إلى المعسكر الخارجي في النمسا الأربعاء المقبل.

4- خوض خمس مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي المستمر حتى الثالث من أغسطس.

5- مواصلة الإعداد الداخلي بعد العودة إلى الدولة حتى موعد انطلاقة الموسم الجديد.