منتخب الشباب يطلب «العلامة الكاملة» في «غرب آسيا»

يواجه منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً، في العاشرة من مساء اليوم، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف بالسعودية، نظيره الفلسطيني ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة في ختام مشواره في الدور الأول في بطولة الديار العربية (غرب آسيا) للشباب. وتعد هذه المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخب، بعدما ضمن التأهل إلى نصف النهائي، لكن المنتخب يسعى للحفاظ على استمرار الانتصارات، ولكي يستعد بقوة لخوض دور الأربعة.

وتأتي مشاركة منتخب الشباب في هذه البطولة في إطار تحضيراته للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب المقررة في الكويت من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، إذ أوقعت القرعة «الأبيض» ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية ولبنان والكويت وجزر ماريانا الشمالية.

وتقام بطولة غرب آسيا الحالية بمشاركة 12 منتخباً، إذ يتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث إلى نصف النهائي مباشرة، إضافة إلى أفضل منتخب في المركز الثاني.

يذكر أن المنتخب كان قد قدم مستوى مميزاً للغاية في أول مباراتين ضمن مجموعته، حيث حقق الفوز في اللقاء الأول أمام البحرين بنتيجة 3-1، ثم فاز أول من أمس على سورية بثلاثية نظيفة، ليحجز مكانه مبكراً في نصف نهائي البطولة، الذي يقام الأربعاء المقبل. وتألق في صفوف المنتخب العديد من اللاعبين، لعل أبرزهم حازم محمد الذي اختير أفضل لاعب في لقاء سورية، وسجل هدفاً جميلاً من كرة ثابتة.

يذكر أن المنتخب يتصدر مجموعته الثالثة بست نقاط، بينما سورية في المركز الثاني بثلاث نقاط، وفلسطين والبحرين بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.

وبعد لقاء سورية، قال مدرب المنتخب سليم عبدالرحمن، في تصريح صحافي: «حققنا هدفنا الأول من المشاركة في بطولة الديار العربية، بالتأهل إلى نصف النهائي، الذي تحقق بفضل إصرار وعزيمة اللاعبين، والمستويات الجيدة التي قدموها خلال الجولتين الأولى والثانية، وأسهمت في تحقيقنا انتصارين متتاليين».

وأضاف: «ضمان التأهل للدور نصف النهائي قبل ختام الدور الأول بجولة واحدة لا يعني التهاون في المواجهة أمام المنتخب الفلسطيني، وعازمون على مواصلة الانتصارات وختام هذا الدور بالعلامة الكاملة».

• المنتخب يتصدر المجموعة الثالثة بـ6 نقاط، وحسم التأهل إلى نصف النهائي مبكراً.