كرواتيا وإيطاليا في قمة «المصير» اليوم

أُطلق على المجموعة الثانية في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا لقب «مجموعة الموت» لضمها ثلاثة منتخبات من العيار الثقيل، وبعدما خرجت منها إسبانيا بالبطاقة المباشرة الأولى إلى ثمن النهائي، تتنافس إيطاليا، حاملة اللقب، وكرواتيا ثالثة مونديال 2022، على الثانية، والبقاء في المنافسة اليوم على ملعب «ريد بول أرينا» في لايبزيغ بألمانيا. وتمتلك إسبانيا ست نقاط في صدارة المجموعة، وإيطاليا ثانية بثلاث نقاط، وألبانيا ثالثة بنقطة متقدمة بفارق الأهداف على كرواتيا التي لديها نقطة أيضاً في المركز الأخير.

ويتوجب على كرواتيا الفوز لضمان التأهل، أما التعادل فيعني الوداع الرسمي للبطولة، أما إيطاليا فيكفيها التعادل للتأهل، بينما كذلك ألبانيا في حال حققت المفاجأة وفازت على إسبانيا، رغم أنه أمر صعب للغاية على الورق، فبإمكانها أن تخلط الأوراق، كون فوزها يؤهلها للدور المقبل، لكن تعادلها يعني أيضاً وداعها رسمياً للبطولة.