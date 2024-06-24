بلاتيني.. سجل أسرع هاتريك في تاريخ بطولة أوروبا

يحتفظ أسطورة الكرة الفرنسية ميشيل بلاتيني بإنجاز مميز في تاريخ بطولة أوروبا، وذلك بتسجيل أسرع «هاتريك» في تاريخ المسابقة، وجاء في نسخة 1984 التي أقيمت في فرنسا، وفازت بلقبها. وجاء الـ«هاتريك» في 18 دقيقة فقط، خلال فوز فرنسا على يوغسلافيا (3-2)، وسجل بلاتيني الأهداف الثلاثة في الدقائق 59 و62 و77. وكرر بلاتيني في البطولة ذاتها إنجازاً آخر، بأن أصبح أول لاعب يسجل «هاتريك» في مباراتين على التوالي، وجاء الـ«الهاتريك» الثاني خلال فوز فرنسا على بلجيكا (5-0)، وسجل بلاتيني أهدافه في الدقائق 4 و74 (ركلة جزاء) ثم الدقيقة 89. وتم أيضاً تسجيله كأطول هاتريك في تاريخ المسابقة (85 دقيقة).