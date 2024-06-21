أبيض الشباب يبدأ رحلة «غرب آسيا» 26 الجاري

يتأهب المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، للمشاركة في بطولة الديار العربية «غرب آسيا الثالثة للشباب»، التي تستضيفها مدينة الطائف السعودية خلال الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو المقبل، وتضم البطولة 12 منتخباً: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سورية، لبنان، الأردن، فلسطين، فضلاً عن منتخب ألبانيا «ضيف من خارج منطقة غرب آسيا».

ويلعب المنتخب في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات البحرين وسورية وفلسطين، حيث يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة البحرين يوم 26 الشهر الجاري، ويلتقي مع سورية 28 الجاري، ويختتم دور المجموعات بلقاء فلسطين 30 الجاري، وتُقام مباريات مجموعتنا على استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

ويؤدي المنتخب تدريباته اليومية حالياً في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن، بمشاركة 26 لاعباً.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة إلى الطائف غداً، وتضم أعضاء الجهاز الفني والإداري، و23 لاعباً حسب لائحة البطولة المعتمدة.