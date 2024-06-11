«صيف دبي» يتألق بـ 12 فعالية رياضية مخصصة للمرأة

تشهد دبي تنظيم 12 فعالية رياضية نسائية دولية ومحلية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال فصل الصيف، وبالشراكة مع العديد من الأندية والأكاديميات ومنظمي الفعاليات الرياضية من القطاع الخاص في مختلف أرجاء دبي، وتهدف إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى جميع النساء والمرأة الإماراتية بشكل خاص، للمحافظة على نشاطهن خلال إجازة الصيف.

ويتضمن برنامج فعاليات رياضة المرأة في دبي، مجموعة من الأنشطة والبطولات التي تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، وتلبي مختلف الفئات والقدرات البدنية، وتشهد مشاركة واسعة من النساء والفتيات.

وينظم نادي دبي للسيدات ثلاث بطولات متنوعة، حيث تقام بطولة اللياقة البدنية للسيدات يوم 22 يونيو، كما ينظم بطولة الاسكواش للسيدات 14 يوليو، وبطولة الألعاب الأولمبية المائية 11 أغسطس، وتنظم أكاديمية فيت أون كليك للفعاليات اليوم الرياضي المفتوح للسيدات في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي 31 أغسطس، كما تستضيف قاعة سكي دبي في مول الإمارات فعالية يوغا الثلج المخصصة للسيدات التي ستمثل تجربة فريدة من نوعها لممارسة رياضة اليوغا في درجة حرارة (أربعة تحت الصفر).

وتقام أربع بطولات للجمباز الفني والإيقاعي بينها بطولتان دوليتان، حيث تقام بطولة دانيستي الدولية للجمباز في مجمع حمدان الرياضي بمشاركة أكثر من 500 مشاركة، كما تقام بطولة كأس الممتاز للجمباز في مدرسة جيمس البرشاء الدولية. وأقيمت بطولة دوجيم الدولية للجمباز الإيقاعي في المدرسة الدولية الجامعية بمنطقة أم سقيم بمشاركة لاعبات من ثماني دول.