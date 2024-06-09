أحمد سالم والهرمودي أكثر قضاة الملاعب إدارة لمباريات الدوري

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» على الموقع الرسمي لرابطة المحترفين أن 39 حكماً بينهم 17 حكماً أجنبياً قادوا 182 مباراة في الموسم المنصرم لدوري أدنوك للمحترفين 2023-2024.

وكشفت الإحصائية عن تصدر الحكمين أحمد سالم ومحمد الهرمودي قائمة قضاة الملاعب الأكثر إدارة لمباريات دوري المحترفين، إذ أدار أحمد سالم 17 مباراة، مقابل 16 لمحمد الهرمودي في المركز الثاني، فيما حل عادل النقبي وسلطان عبدالرزاق في المركز الثالث بـ15 مباراة لكل منهما، بينما لم يقد الحكم المونديالي المعتزل محمد عبدالله حسن الكثير من المباريات، وكان هذا آخر موسم له مع «الصافرة» حيث قرر الاعتزال بعد مشوار طويل ومميز، وأدار مبارياته السبعة في الدور الأول من المسابقة، بينما غاب عن الدور الثاني.

وسبق لمحمد عبدالله حسن أن أدار العديد من المباريات في بطولات كبرى عالمية وقارية وغيرها، ومن ذلك قيادة مباريات مهمة في مونديال روسيا 2018، وكذلك في مونديال قطر 2022 إلى جانب العديد من المباريات الكبيرة في كأس آسيا.

يذكر أن الحكمين عادل النقبي وأحمد سالم كانا قد تصدرا القائمة حتى الجولة 12 من الدوري، قبل أن يتصدر كل من أحمد سالم والهرمودي القائمة النهائية بعد انتهاء المسابقة التي شهدت إقامة 26 جولة، بواقع سبع مباريات في كل جولة.

في المقابل ظهر التحكيم الأجنبي بصورة أكبر من المواسم السابقة، إذ شارك في إدارة العديد من المباريات المهمة حكام عالميون اشتهروا بقيادة لقاءات كبرى في بطولة العالم وبطولات قارية أخرى. وكان اتحاد الكرة سمح منذ موسم 2021-2022 للأندية بالاستعانة بالصافرة الأجنبية للمشاركة في إدارة المباريات في المسابقات المحلية. وشارك في إدارة مباريات الموسم الماضي 17 حكماً أجنبياً من أبرزهم مايكل أوليفر (إنجلترا)، ودانيلي أورساتو (إيطاليا)، ودانيال سايبرت (ألمانيا)، وسردجان يوفانوفيتش (صربيا)، وسلافكو فينسيتش (سلوفينيا)، وكليمون توربان «فرنسا» وسيزار راموس (المكسيك).

• الحكم الألماني دانيال سايبرت والإنجليزي مايكل أوليفر والإيطالي دانيلي أورساتو من أبرز الحكام الأجانب الذين أداروا مباريات الدوري في الموسم المنصرم.

«الصافرة النسائية» تظهر للمرة الأولى مع روضة المنصوري

شهد الموسم المنصرم لدوري أدنوك للمحترفين، الظهور الأول لـ«الصافرة النسائية» من خلال الحكمة روضة المنصوري، وضم طاقم التحكيم النسائي أيضا الحكمتين المساعدتين أمل جمال وعذاري الحمادي. وقادت روضة المنصوري مباراتين: الأولى كانت ضمن الجولة 26 وجمعت بين بني ياس وعجمان وانتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

بينما المباراة الثانية كانت الأخيرة في الموسم، وجمعت أول من أمس، بين العين وضيفه البطائح في مباراة مؤجلة عن الجولة 25، وانتهت لصالح «الراقي» 0-2. وشهدت هذه المباراة إخراج روضة المنصوري أول بطاقة حمراء، وتلقاها لاعب العين هاليرو ساركي بعد العودة إلى تقنية «الفيديو». وظهرت المنصوري بأداء جيد في المباراتين، ويتوقع أن يتم إسناد مباريات أكثر لطاقم التحكيم النسائي خلال الفترة المقبلة.